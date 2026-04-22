​Río Negro registró 145 denuncias por violencia laboral en 2025: qué dice la ley y cómo denunciar 

El Poder Judicial de Río Negro informó que los casos representan el 3,6% del total de expedientes laborales. La Ley 5631 habilita juicios rápidos y protege a las víctimas con mecanismos especiales.

Durante 2025, el Poder Judicial de Río Negro tramitó 145 denuncias por violencia laboral, lo que representa el 3,6% del total de la demanda anual en el fuero.

Los datos surgen de un informe del Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia, que relevó la actividad judicial en materia laboral en toda la provincia.

Qué establece la Ley 5631 sobre violencia laboral

La Ley de Procedimiento Laboral 5631, vigente desde marzo de 2023, incorpora un capítulo específico sobre violencia laboral y permite tramitar estos casos mediante un juicio sumarísimo.

La normativa contempla situaciones de acoso, violencia o conductas que generen daño físico, psicológico o moral en el ámbito de trabajo, ya sea por parte de superiores, colegas o incluso personas de menor jerarquía.

Cómo denunciar violencia laboral y qué garantías existen

El artículo 72 de la ley establece que las denuncias deben tramitarse bajo principios de celeridad, confidencialidad y no revictimización.

Además, se habilitan múltiples canales para realizar presentaciones, incluyendo vías digitales, electrónicas y telefónicas, lo que facilita el acceso a la Justicia para las víctimas.

Más audiencias y actividad judicial en crecimiento

En total, el Fuero del Trabajo registró 3.925 nuevos expedientes durante 2025 y dictó 4.400 sentencias.

En relación a la violencia laboral, se realizaron 273 audiencias, superando las 196 del año anterior, lo que evidencia un incremento en la actividad vinculada a este tipo de casos.

Un sistema judicial con modelo innovador

El sistema laboral en Río Negro cuenta con cámaras en distintas ciudades, como Viedma, General Roca, San Carlos de Bariloche y Cipolletti.

Todas operan bajo el modelo de Oficinas de Tramitación Integral, que separa las funciones administrativas de las jurisdiccionales para agilizar los procesos.

Una ley única en el país

La Ley 5631 es considerada innovadora a nivel nacional, ya que permite la litigación remota y establece herramientas específicas para abordar la violencia en el ámbito laboral.

Este marco busca garantizar respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de acoso, fortaleciendo el acceso a la Justicia y la protección de los trabajadores.