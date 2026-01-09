​Río Negro refuerza la prevención ante el riesgo extremo de incendios forestales en la cordillera 

Ante el peligro extremo de incendios forestales, el Gobierno de Río Negro desplegó un operativo integral en la región andina, con foco en la prevención, el monitoreo permanente y la coordinación entre organismos provinciales.

Frente al riesgo extremo de incendios forestales que afecta a la región cordillerana, el Gobierno de Río Negro activó una estrategia integral de prevención y respuesta temprana, orientada a proteger a las comunidades, los bosques nativos y a los turistas que visitan la provincia durante la temporada de verano.

A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se llevaron adelante reuniones operativas en puntos estratégicos como Bariloche y El Bolsón, con el objetivo de anticiparse a posibles focos ígneos y garantizar una reacción rápida y coordinada ante cualquier emergencia.

Trabajo articulado en zonas de alta sensibilidad ambiental

La jornada central se desarrolló en las instalaciones del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón, donde se analizaron los escenarios más críticos de la región andina. Allí se evaluaron recursos disponibles, capacidades operativas y estrategias conjuntas enfocadas en la prevención temprana, especialmente en áreas de alta sensibilidad ambiental.

Como parte del plan, se definieron patrullajes preventivos en sectores vulnerables, con el objetivo de actuar antes de que el fuego aparezca y minimizar riesgos.

Monitoreo permanente y capacitación del personal

Otro de los ejes centrales fue el monitoreo constante de áreas críticas, mediante mapas actualizados y recorridas programadas que permiten detectar señales de riesgo en tiempo real. En paralelo, se reforzó la capacitación continua del personal, con simulacros y entrenamientos que fortalecen los protocolos de actuación frente a escenarios cada vez más complejos, producto de las condiciones climáticas extremas.

Controles preventivos y presencia territorial

La estrategia también incluye la participación activa de las fuerzas de seguridad, que avanzan en controles preventivos en rutas y accesos a zonas boscosas, con el objetivo de evitar situaciones que puedan derivar en focos ígneos. La articulación entre organismos provinciales se consolidó como un pilar fundamental para enfrentar emergencias donde cada minuto resulta clave.

Durante el encuentro, brigadistas y técnicos compartieron experiencias recientes y testimonios de vecinos que atravesaron incendios en el pasado, reforzando la importancia de la planificación, la memoria colectiva y la presencia del Estado en el territorio.

Compromiso provincial

El ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, destacó la necesidad de sostener un trabajo articulado entre los distintos organismos provinciales y remarcó el rol estratégico del SPLIF, Protección Civil y la Policía de Río Negro en la protección de la población, los bienes y el patrimonio natural.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Articulación de Políticas, Fernando Casas; el jefe del SPLIF El Bolsón, Marcos Barría; el segundo jefe del organismo, Nicolás De Agostini; la jefa del Área Técnica, María Fernanda Rezzano; y autoridades de la Policía de Río Negro.

La estrategia provincial reafirma un compromiso que va más allá de lo operativo: cuidar el ambiente, proteger a las familias y garantizar seguridad a quienes viven y visitan la cordillera. La prevención, la presencia territorial y la coordinación interinstitucional se consolidan como los pilares de una política pública clave en plena temporada de riesgo ígneo.