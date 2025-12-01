​Río Negro refuerza durante diciembre los testeos gratuitos de VIH y sífilis en todas las localidades 

En el marco del Día Mundial del VIH, el Ministerio de Salud de Río Negro anunció que durante todo diciembre se intensificarán las acciones de prevención, asesoría y testeo gratuito y confidencial en hospitales, centros de salud y espacios públicos de la provincia. Las campañas buscan facilitar el acceso al diagnóstico y promover el cuidado comunitario.

El Ministerio de Salud de Río Negro renovó su compromiso con la prevención y el diagnóstico oportuno del VIH, en la antesala del Día Mundial del VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre. A lo largo de todo el mes, la provincia desplegará una estrategia ampliada para acercar información, asesorías personalizadas y testeos gratuitos y confidenciales a la comunidad.

“El objetivo es que todas y todos los rionegrinos puedan acceder al testeo”

El coordinador de Enfermedades Transmisibles, Darío Di Pratula, destacó que las campañas se desarrollarán en todas las localidades e incluirán Centros de Salud, hospitales y consultorios.

“Queremos garantizar un acceso amplio para que nadie quede con dudas sobre su estado de salud”, afirmó.

Desde la cartera sanitaria recordaron que el test de VIH y sífilis es simple, gratuito y sin requisitos previos, ya que no necesita pedido médico ni preparación. Su formato accesible busca eliminar barreras y brindar un entorno seguro, confidencial y acompañado para cada persona.

Importancia del diagnóstico temprano

Las autoridades reforzaron que hacerse el test es un acto de cuidado personal y colectivo. Conocer el diagnóstico permite acceder rápidamente a tratamientos, mejorar la salud individual y prevenir nuevas transmisiones. Por ello, alientan a la población a acercarse, consultar y despejar dudas con personal especializado.

Acciones descentralizadas en todo el territorio

Durante diciembre, la Provincia habilitará múltiples puntos de testeo, asesoría y actividades comunitarias. Entre ellos:

Viedma: 1/12 – Plaza Alsina, de 9 a 13 .

1/12 – Plaza Alsina, de . Lamarque: del 25/11 al 1/12 , de 16 a 19 , en el Laboratorio del hospital.

del , de , en el Laboratorio del hospital. Cipolletti: 1/12 – Hall central del hospital, de 9 a 12.30 ; testeos y asesorías.

1/12 – Hall central del hospital, de ; testeos y asesorías. Choele: 1/12 – CAPS Darwein por la mañana; 2/12 – ESRN 47, de 12 a 14 .

1/12 – CAPS Darwein por la mañana; 2/12 – ESRN 47, de . San Antonio Oeste: 1/12 – Plaza, de 9 a 13 y de 17 a 21 ; hospital e IFDC de 9 a 13 .

1/12 – Plaza, de y de ; hospital e IFDC de . Cinco Saltos: 1/12 – Plaza San Martín, de 17 a 20 .

1/12 – Plaza San Martín, de . Fernández Oro: 1/12 – Desde las 18 , en Roca y 9 de Julio.

1/12 – Desde las , en Roca y 9 de Julio. Bariloche: 1, 2 y 3/12 – Laboratorio Central del Hospital, de 10 a 12 .

1, 2 y 3/12 – Laboratorio Central del Hospital, de . Catriel: 1/12 – Plaza San Martín, de 18 a 22 .

1/12 – Plaza San Martín, de . Las Grutas: 1/12 – Plaza Luis Piedrabuena, de 17 a 19 .

1/12 – Plaza Luis Piedrabuena, de . Ramos Mexía: 1/12 – Recorrido por instituciones desde las 8 .

1/12 – Recorrido por instituciones desde las . Los Menucos: 2/12 – Club Social y Deportivo, de 15 a 18 .

2/12 – Club Social y Deportivo, de . Chimpay: 1/12 – Charlas y testeos en la plaza, a las 16 .

1/12 – Charlas y testeos en la plaza, a las . Campo Grande: Desde el 1/12 – Laboratorio del hospital, de 10.30 a 12.30.

Un llamado a la participación comunitaria

El Ministerio remarcó que la salud pública acompaña todo el año, pero diciembre es una oportunidad para reforzar la conciencia colectiva.

“Informar, acompañar y concientizar a la comunidad es nuestro principal objetivo”, señalaron.