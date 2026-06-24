​Río Negro pagará sueldos y aguinaldo el 3 de julio con un aumento del 4,28% 

Río Negro abonará el 3 de julio los salarios y el medio aguinaldo a todos los trabajadores estatales. Los haberes incluirán un aumento del 4,28%.

El Gobierno de Río Negro confirmó que el próximo viernes 3 de julio abonará en una sola jornada los salarios de junio y la primera cuota del aguinaldo a la totalidad de los trabajadores estatales. El pago incluirá además un incremento salarial del 4,28%, acordado en el marco de la Mesa de la Función Pública.

El anuncio fue realizado por el gobernador Alberto Weretilneck durante una actividad oficial en Ingeniero Jacobacci. Según precisó, la medida demandará una inversión cercana a los 170.000 millones de pesos y alcanzará a todos los sectores de la administración pública provincial.

“Todos juntos y todo junto, como un reconocimiento a la tarea que día a día lleva adelante el personal estatal para darle bienestar a los rionegrinos”, expresó el mandatario al comunicar la fecha de pago.

Una fuerte inyección de recursos para la economía provincial

Además de garantizar el cobro simultáneo de salarios y medio aguinaldo, el Gobierno destacó el impacto económico que tendrá la medida en las distintas localidades de Río Negro.

Weretilneck señaló que la inversión destinada al pago de haberes permitirá fortalecer el movimiento comercial en toda la provincia, especialmente en pequeños comercios, almacenes, emprendimientos y empresas locales.

La acreditación alcanzará a trabajadores de Salud Pública, incluyendo guardias y horas extras, efectivos de la Policía de Río Negro, personal del Servicio Penitenciario Provincial, docentes, porteros, agentes comprendidos en la Ley 1.844, trabajadores de Vialidad Rionegrina, beneficiarios de pensiones de Bomberos Voluntarios y empleados de los poderes Legislativo y Judicial, además de organismos de control.

Cómo se definió el aumento salarial

El incremento del 4,28% surge del mecanismo automático de actualización salarial vigente en la provincia, acordado con los gremios en el ámbito de la Mesa de la Función Pública.

La fórmula toma como referencia el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y el IPC nacional. Los porcentajes mensuales se acumulan de manera progresiva para garantizar que los salarios acompañen la evolución de la inflación.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que este esquema busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente al aumento del costo de vida, manteniendo una actualización periódica de los haberes.

Con la confirmación del cronograma, miles de trabajadores y jubilados vinculados al sector público provincial cobrarán el mismo día tanto sus salarios como el medio aguinaldo, una decisión que también apunta a dinamizar la economía regional en el inicio del segundo semestre del año.