​Río Negro paga sueldos el 2 de junio a estatales 

El Gobierno de Río Negro abonará los salarios de la Administración Pública el martes 2 de junio.

El pago se realizará en una sola jornada e incluye a todos los sectores estatales de la provincia.

El Gobierno de Río Negro confirmó que el pago de salarios a toda la Administración Pública provincial se realizará el próximo martes 2 de junio. La medida alcanza a la totalidad de las y los trabajadores estatales y se abonará en una sola jornada.

El cronograma ratifica la política de orden financiero y previsibilidad salarial que sostiene la gestión provincial, en un contexto económico nacional complejo.

Qué día cobran los estatales en Río Negro

El pago de haberes en Río Negro se realizará el martes 2 de junio de 2026, según informó el Gobierno provincial.

Se trata de una única jornada de acreditación para todos los sectores de la administración pública, lo que garantiza que los salarios estén disponibles en simultáneo para miles de trabajadores.

Qué sectores cobran el 2 de junio

Ese día se abonarán los salarios de:

Personal de Salud (incluye guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Docentes y porteros

Trabajadores de la Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poderes Legislativo y Judicial

Organismos de control

Un pago en una sola jornada

Desde el Gobierno provincial destacaron que el pago en un solo día refleja el orden financiero de la administración y la capacidad de cumplir con las obligaciones salariales en tiempo y forma.

La medida busca también aportar previsibilidad a las familias estatales, en un contexto económico nacional considerado adverso.

Impacto del pago de sueldos en la economía local

El depósito de haberes en una sola jornada tiene impacto directo en el movimiento económico de las localidades rionegrinas.

El ingreso masivo de salarios suele dinamizar el consumo en comercios, servicios y actividades locales, especialmente en los primeros días del mes.

Qué sostiene el Gobierno de Río Negro

La administración provincial remarcó que el cumplimiento del cronograma salarial forma parte de una política de continuidad que prioriza el orden fiscal.

Según se indicó oficialmente, el objetivo es sostener el salario como eje de la economía cotidiana en cada localidad de Río Negro.

Cómo sigue el cronograma salarial en la provincia

Con el pago confirmado para el 2 de junio, se espera que el Gobierno continúe con esquemas de acreditación unificados para los próximos meses, manteniendo la previsibilidad como eje de gestión.

El anuncio se enmarca en una política que busca dar certezas a los trabajadores estatales en un escenario económico inestable a nivel nacional.