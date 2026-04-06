​Río Negro moderniza la ley de farmacias: más competencia, receta electrónica y delivery de medicamentos 

El gobierno de Río Negro impulsa una reforma integral que elimina restricciones para abrir farmacias y amplía el acceso al medicamento. La iniciativa incorpora tecnología, habilita la telefarmacia y busca mejorar la cobertura en toda la provincia.

El gobierno de Río Negro avanza con una reforma integral de la Ley G Nº 4.438 que regula la actividad farmacéutica. El proyecto apunta a modernizar el sistema, ampliar la competencia y facilitar el acceso a medicamentos en todo el territorio, especialmente en zonas con baja cobertura.

La iniciativa propone eliminar limitaciones históricas para la instalación de nuevas farmacias y sumar herramientas tecnológicas que optimicen el servicio, en línea con los cambios sociales, económicos y sanitarios de los últimos años.

Reforma de la ley de farmacias en Río Negro: más libertad para abrir y competir

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que la propuesta busca adaptar la normativa a una realidad distinta. Según explicó, el objetivo es ampliar la libertad de elección de los usuarios y fomentar un sistema más competitivo.

El nuevo esquema permite que cualquier persona física o jurídica habilitada pueda desarrollar la actividad farmacéutica, siempre con la obligación de contar con un Director Técnico responsable de la dispensa de medicamentos.

Además, se eliminan restricciones clave: ya no habrá exigencias de distancia mínima entre farmacias ni limitaciones diseñadas para proteger estructuras existentes.

Más cobertura en localidades pequeñas y zonas alejadas

Uno de los ejes centrales de la reforma es mejorar el acceso en localidades con menor densidad poblacional. En ese sentido, se habilita que un mismo profesional farmacéutico pueda estar a cargo de más de un establecimiento, lo que permitirá ampliar la red de atención.

También se prevén incentivos específicos para promover la instalación de farmacias en zonas alejadas, con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar el acceso al medicamento en todo el territorio provincial.

Receta electrónica obligatoria y telefarmacia en toda la provincia

El proyecto incorpora cambios tecnológicos de fondo. Se establece la receta electrónica obligatoria en Río Negro y se habilitan nuevos servicios como la telefarmacia y la entrega de medicamentos a domicilio.

Estas herramientas incluyen sistemas de control y trazabilidad, lo que permitirá mejorar la seguridad en la dispensa y simplificar los procesos para los usuarios.

Además, se autoriza la prescripción digital diferida de hasta seis meses para tratamientos prolongados, facilitando la continuidad de terapias crónicas sin necesidad de trámites presenciales frecuentes.

Modernización con control estatal y acceso garantizado

Desde el Ejecutivo remarcaron que la actualización no implica una desregulación sin control, sino un cambio en las reglas para mejorar el acceso manteniendo estándares sanitarios.

La reforma reafirma el rol del Estado como autoridad de control, garantizando la calidad, seguridad y el carácter social del medicamento. El objetivo es consolidar un sistema más eficiente, accesible y adaptado a las nuevas demandas de la población.

Con este proyecto, Río Negro busca dejar atrás un modelo restrictivo y avanzar hacia un esquema más flexible, con mayor oferta, innovación y mejores respuestas para los ciudadanos.