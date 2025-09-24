​Río Negro licita la reconstrucción de la Ruta Provincial 69 con una inversión de $3.300 millones 

El 21 de octubre se abrirán las ofertas para modernizar 10 kilómetros de la RP69, una vía estratégica que une el Alto Valle con Neuquén y el desarrollo de Vaca Muerta.

El Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, anunció la licitación para la reconstrucción parcial de la Ruta Provincial 69, una traza fundamental para la conexión entre el Alto Valle, Neuquén y el polo energético de Vaca Muerta.

La apertura de sobres se realizará el 21 de octubre a las 10 en el Municipio de Campo Grande.

La obra será financiada con fondos del Bono VMOS, producto del acuerdo alcanzado por el gobernador Alberto Weretilneck con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El presupuesto oficial asciende a $3.299.755.701 y contempla un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Con una extensión de 10 kilómetros, la ruta atraviesa Villa San Isidro, Villa Manzano y El Labrador, dentro del municipio de Campo Grande, y ha experimentado un fuerte incremento del tránsito pesado en los últimos años, lo que vuelve prioritaria su modernización.

Entre los principales trabajos previstos se destacan:

Reconstrucción total de la calzada existente.

Nueva dársena de pesaje en El Labrador para controlar transporte de carga.

Intersección canalizada en el acceso a Villa Manzano, sobre calle Pacheco, con isletas, carriles exclusivos para giros y eliminación del actual semáforo.

Nuevas dársenas para colectivos, reubicación de garitas y semáforos.

Colocación de luminarias, señalización vial, mejoras en banquinas, veredas y defensas metálicas.

Desvíos provisorios y señalización transitoria durante la obra.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que esta intervención forma parte del plan integral de infraestructura vial segura, moderna y eficiente, que busca acompañar el crecimiento productivo y logístico de Vaca Muerta y mejorar la seguridad de quienes transitan la zona.

Para consultas y retiro de pliegos:

Web: rionegro.gov.ar/servicio/291/pliegos-obras

Correo: [email protected]

Teléfono: (2920) 422512