​Río Negro lanza el primer plan de viviendas 100% inclusivo: cómo inscribirse y quiénes pueden acceder 

El programa “Construir Inclusión” está destinado exclusivamente a personas con discapacidad. Prevé 100 viviendas accesibles y ya abrió la inscripción en toda la provincia.

El Gobierno de Río Negro presentó el programa “Construir Inclusión”, el primer plan habitacional 100% inclusivo de la provincia, destinado íntegramente a familias con integrantes con discapacidad. La iniciativa marca un hito en políticas públicas y ya abrió su inscripción, con una fuerte repercusión en la comunidad.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, y contempla la construcción de viviendas diseñadas desde su origen bajo criterios de accesibilidad, autonomía y calidad de vida.

Plan de viviendas inclusivas en Río Negro: 100 casas con diseño accesible

En una primera etapa, el programa prevé la construcción de 100 viviendas financiadas con fondos provinciales y ejecutadas con empresas y mano de obra local.

Desde el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) destacaron que se trata del primer plan en el que el 100% de las unidades estarán destinadas a personas con discapacidad, a diferencia de los programas tradicionales que reservan un cupo.

“Es el primer programa específico donde todas las viviendas están pensadas para familias con integrantes con discapacidad”, explicó el interventor del organismo, Mariano Lavin.

Inscripción abierta: requisitos y cómo anotarse al programa

La inscripción ya se encuentra habilitada y puede realizarse de forma online o presencial en las delegaciones del IPPV en toda la provincia.

Entre los principales requisitos se encuentran: ser mayor de edad, contar con Certificado Único de Discapacidad vigente, acreditar residencia en Río Negro y no poseer vivienda propia.

Las personas interesadas pueden anotarse a través del sitio oficial del IPPV o acercarse a las oficinas para recibir asistencia en el proceso.

Diseño universal: viviendas adaptadas desde su construcción

Uno de los ejes centrales del programa es el diseño universal. Esto implica que las viviendas estarán preparadas para garantizar la accesibilidad total, incluyendo la circulación de personas en silla de ruedas sin necesidad de futuras modificaciones estructurales.

Además, desde el organismo recordaron que todos los planes habitacionales ya contemplan al menos un 10% de unidades destinadas a personas con discapacidad, y que el 100% de las viviendas recuperadas se reasignan a este grupo.

Políticas habitacionales en Río Negro: escrituras y acceso a la propiedad

El programa “Construir Inclusión” se enmarca en una política más amplia de acceso a la vivienda y regularización dominial en la provincia.

Entre las herramientas vigentes se destacan la escrituración de viviendas del IPPV, el programa “Mi Escritura, Un Derecho” y la implementación de la Ley Pierri, destinada a regularizar situaciones de tenencia irregular.

En los últimos años, Río Negro entregó más de 2.600 escrituras, consolidando el acceso a la propiedad para miles de familias.

Inclusión y acceso a derechos: el objetivo del nuevo plan

La iniciativa busca ampliar derechos y generar igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, garantizando el acceso a viviendas adecuadas a sus necesidades.

Con este nuevo plan, el gobierno provincial apunta a reducir barreras estructurales y avanzar hacia un modelo de desarrollo urbano más inclusivo en todo el territorio.