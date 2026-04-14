​Río Negro: la inflación fue del 1,88% en marzo y marcó una fuerte desaceleración de precios 

La Dirección de Estadísticas y Censos provincial difundió el IPC de marzo de 2026, que mostró una suba moderada en los precios y una baja respecto de meses anteriores. El dato interanual y el acumulado del año también reflejan una tendencia de desaceleración inflacionaria.

Viedma.- La inflación en Río Negro fue del 1,88% en marzo de 2026, según el informe oficial difundido por la Dirección de Estadísticas y Censos provincial. El dato confirma una desaceleración en el ritmo de aumento de precios respecto de los meses previos.

En paralelo, el índice de precios al consumidor (IPC) en la ciudad de Viedma registró una variación interanual del 23,23% en comparación con marzo de 2025. En lo que va del año, la inflación acumulada alcanza el 7,33%, de acuerdo con el relevamiento oficial.

IPC Río Negro: qué rubros subieron más en marzo 2026

El informe detalló el comportamiento de los distintos sectores de consumo, donde se observaron aumentos moderados en la mayoría de las categorías.

El rubro con mayor incremento fue Artículos personales y de tocador, con una suba del 4,08% y un acumulado interanual del 42,52%, lo que lo posiciona como el segmento de mayor presión inflacionaria.

Le siguieron:

Transporte y servicios : 3,78%

: 3,78% Atención médica y gastos para la salud : 3,07%

: 3,07% Alimentos : 2,08%

: 2,08% Esparcimiento : 1,24%

: 1,24% Indumentaria y accesorios : 1,22%

: 1,22% Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,99%

En tanto, el rubro Vivienda mostró una leve baja del -0,03%, siendo el único sector con variación negativa durante el mes.

Inflación en Río Negro: señales de desaceleración en la economía provincial

Los datos del IPC provincial reflejan una moderación en la dinámica de precios, en línea con un escenario de menor presión inflacionaria en comparación con períodos anteriores.

Si bien algunos rubros continúan mostrando incrementos por encima del promedio, el comportamiento general del índice sugiere una tendencia de desaceleración en el costo de vida en la provincia de Río Negro durante el inicio de 2026.