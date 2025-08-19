​Río Negro investiga un caso sospechoso relacionado con fentanilo contaminado 

El Ministerio de Salud de Río Negro notificó un caso sospechoso de enfermedad asociada a fentanilo contaminado y continúa la investigación epidemiológica. Se retiraron 45 mil ampollas de circulación en hospitales públicos y privados.

El Ministerio de Salud de Río Negro informó al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sobre un caso sospechoso de enfermedad invasiva asociada al fentanilo contaminado. El paciente se encuentra internado en un centro de salud privado, y la Coordinación Provincial de Epidemiología notificó oficialmente el caso para avanzar con la investigación.

Actualmente, se están recabando datos de laboratorio y antecedentes epidemiológicos para determinar la situación del paciente y descartar riesgos adicionales.

El 13 de mayo, la ANMAT publicó la Disposición N°3156/25, que prohibió el uso, la comercialización y distribución del fentanilo contaminado en todo el país. Desde entonces, el Ministerio de Salud de Río Negro retiró 45 mil ampollas de circulación en hospitales públicos y privados, que permanecen bajo resguardo hasta definir su disposición final.

El organismo provincial reitera la importancia de no utilizar productos retirados del mercado y mantiene la vigilancia activa para proteger la salud de la población.