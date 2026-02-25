​Río Negro garantiza un 50% de descuento en el boleto interurbano para estudiantes 

La provincia ratificó el beneficio del 50% de descuento en el transporte interurbano para estudiantes universitarios y terciarios, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior y facilitar la movilidad entre distintas localidades rionegrinas.

La Secretaría de Transporte de Río Negro ratificó la continuidad del beneficio del 50% de descuento en el boleto de transporte interurbano destinado a estudiantes universitarios y terciarios que residan y cursen sus estudios dentro de la provincia. La medida se enmarca en la Ley Provincial N° 3831 y busca asegurar el acceso a la educación superior en todo el territorio rionegrino.

El beneficio alcanza a quienes viajan de manera habitual entre distintas ciudades de la provincia mediante las empresas Koko, Pehuenche, Las Grutas, Vía Bariloche, Amancay SRL y Transporte El Juncal, facilitando la movilidad diaria y acompañando el esfuerzo de miles de familias.

Para agilizar y transparentar la acreditación, la Secretaría de Transporte, junto a la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, habilitó un formulario de registro que permite certificar la condición de alumno regular en articulación con universidades e institutos de formación docente. Una vez validada la regularidad, el descuento se aplica de manera directa ante la empresa correspondiente.

Las y los estudiantes interesados deben completar el formulario habilitado y consignar correctamente teléfono y correo electrónico, ya que por esos medios se notificará la certificación. Además, se recordó la importancia de tramitar la Tarjeta Estudiantil, herramienta que agiliza y ordena el acceso al beneficio.

Desde el Gobierno provincial destacaron que garantizar el acceso al transporte es una decisión estratégica que fortalece la igualdad de oportunidades, promueve el arraigo y acompaña la formación de los futuros profesionales, consolidando políticas públicas que priorizan la educación y el desarrollo de Río Negro.