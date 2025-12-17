​Río Negro fijó el receso administrativo del 2 al 31 de enero de 2026 

El Gobierno de Río Negro estableció el receso administrativo de la Administración Pública Provincial entre el 2 y el 31 de enero de 2026, con suspensión de plazos legales y licencias obligatorias. La medida fue oficializada por decreto y exceptúa a los organismos que prestan servicios esenciales a la comunidad.

El Gobierno de Río Negro dispuso el receso general de la Administración Pública Provincial desde el 2 hasta el 31 de enero de 2026 inclusive, con el objetivo de ordenar el otorgamiento de licencias anuales, optimizar el funcionamiento del Estado y generar ahorros operativos durante el período de menor actividad administrativa.

Decreto oficial y alcance de la medida

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1085/2025, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, y alcanza a todas las áreas de la Administración Pública Provincial. Según lo establecido, las licencias anuales correspondientes al año en curso deberán tomarse de manera obligatoria durante el período de receso.

Licencias obligatorias y plazos excepcionales

El decreto prevé que, en los casos en que la cantidad de días de licencia supere el plazo del receso, el excedente podrá otorgarse con posterioridad. En estos casos, se priorizará su uso hasta el 15 de marzo de 2026, de acuerdo con lo que determine la autoridad de cada jurisdicción.

Organismos exceptuados y servicios esenciales

Quedan exceptuados del receso administrativo los organismos y dependencias que prestan servicios directos a la comunidad o que, por la naturaleza de sus funciones, no pueden interrumpir su actividad. En estas áreas, los responsables definirán la modalidad de otorgamiento de licencias, garantizando la continuidad de los servicios esenciales.

Suspensión de plazos administrativos

Durante el receso administrativo en Río Negro, se suspenderán los plazos legales administrativos, los cuales se reanudan automáticamente al finalizar el período establecido. La única excepción será para aquellos organismos que dispongan expresamente mantenerlos activos.

La medida busca ordenar la gestión interna del Estado provincial durante enero y asegurar un funcionamiento más eficiente de la administración pública, sin afectar la prestación de servicios clave para la comunidad rionegrina.