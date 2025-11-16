​Río Negro exige definiciones por la Ruta 151 tras quedar firme la sentencia de la Ruta 40 

El Gobierno provincial advirtió que, pese al fallo judicial que ordena obras urgentes en la Ruta Nacional 151, la apelación del Gobierno Nacional mantiene paralizada cualquier intervención.

Con la sentencia por la Ruta Nacional 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro volvió a insistir en que la situación de la Ruta Nacional 151 continúa sin avances debido a la apelación presentada por el Gobierno Nacional. Esta decisión mantiene frenado un fallo que acreditó el deterioro extremo del corredor y ordenó ejecutar obras urgentes con plazos definidos y un plan integral de mantenimiento.

La Ruta 151 es uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su estado crítico está documentado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización deficiente y un riesgo permanente para miles de personas que la utilizan a diario. Conecta Cipolletti con el límite de La Pampa y es clave para la educación, los traslados sanitarios, el turismo, la producción frutícola, la minería y la industria hidrocarburífera.

El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo presentado por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y entidades empresariales, y ordenó a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en diez días e iniciar las obras en un plazo máximo de noventa. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, responsabilizó al organismo nacional por incumplir su deber legal de conservación y le exigió diseñar un programa integral de mantenimiento para garantizar la seguridad vial a largo plazo.

El fallo también destacó el impacto directo sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes afectados por los traslados escolares, dificultades en la atención de emergencias sanitarias y perjuicios severos a sectores productivos estratégicos. “Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva”, había expresado Weretilneck tras conocerse aquella resolución.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió recientemente con la Ruta 40 —cuyo fallo quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas—, la causa por la 151 permanece paralizada por la apelación del Gobierno Nacional. Esto impide que comiencen las tareas ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado y reconocido incluso por el propio organismo vial.

Desde la Provincia reiteraron que “la Ruta 151 no admite más demoras” y remarcaron que el reclamo vuelve a cobrar fuerza ante el contraste con la rápida activación de la sentencia de la Ruta 40. “Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo”, sostuvo el gobernador.