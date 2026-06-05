​Río Negro, entre las pocas provincias que aumentaron la venta de combustibles en 2026 

La provincia registró un crecimiento interanual del 2% en las ventas de combustibles durante el primer cuatrimestre del año y se ubicó entre las cuatro jurisdicciones del país con resultados positivos, en un contexto nacional marcado por la caída de la demanda.

Río Negro se consolidó como una de las provincias con mejor desempeño en la comercialización de combustibles durante los primeros cuatro meses de 2026. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de la Nación relevados por Politikon Chaco, las ventas al público crecieron un 2% interanual, ubicando a la provincia entre las únicas cuatro del país que lograron cerrar el período con números positivos.

El dato cobra relevancia en un escenario nacional donde la demanda continúa mostrando señales de retracción. En abril, las ventas de combustibles cayeron un 2,4% interanual en todo el país, mientras que el acumulado del primer cuatrimestre registró una baja del 1,2%.

En ese contexto, solo San Juan (+2,1%), Río Negro (+2%), Santa Fe (+1,8%) y Buenos Aires (+0,7%) lograron escapar de la tendencia negativa.

El desempeño rionegrino también sobresalió dentro de la Patagonia. Mientras Río Negro mostró crecimiento, el resto de las provincias de la región registraron caídas en las ventas: Neuquén (-0,8%), Chubut (-4,6%), Santa Cruz (-7,5%) y Tierra del Fuego (-3,2%).

La venta de combustibles es considerada un indicador clave de la actividad económica, ya que refleja el movimiento vinculado al transporte, la producción, el comercio, el turismo y los servicios. Por ese motivo, el crecimiento registrado en Río Negro es interpretado como una señal de dinamismo económico y mayor circulación en el territorio.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estos números acompañan una estrategia orientada al desarrollo productivo, la inversión y el fortalecimiento de las economías regionales, en un contexto complejo para gran parte del país.

Según el informe, los resultados reflejan que Río Negro mantiene niveles de actividad superiores al promedio nacional y continúa mostrando indicadores positivos en sectores vinculados al consumo y la movilidad.