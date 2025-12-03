​Río Negro: el Inmobiliario y el Automotor aumentarán 6% por debajo de la inflación en 2026 

El proyecto de Ley Impositiva enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura establece un tope de aumento del 25% para ambos tributos, manteniendo beneficios para el cumplimiento y exenciones para sectores productivos y vulnerables.

El Gobierno de Río Negro presentó el proyecto de Ley Impositiva 2026, que contempla una actualización de los impuestos Automotor e Inmobiliario con un incremento que se ubicará 6% por debajo de la inflación anual, en un contexto económico marcado por aumentos generalizados. La iniciativa fue enviada por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura provincial.

Según detalla el proyecto, tanto el impuesto Automotor como el Inmobiliario tendrán un tope máximo de aumento del 25% respecto del monto anual determinado para 2025, lo que representa una actualización sensiblemente menor a la variación inflacionaria proyectada.

Descuentos e incentivos al cumplimiento

El esquema propuesto mantiene y refuerza los beneficios para contribuyentes con buen comportamiento fiscal. Quienes opten por el Pago Anual recibirán un 20% de descuento siempre que no registren deudas al 31 de diciembre de 2025. Además, podrán abonar en tres cuotas sin interés utilizando tarjetas del Banco Patagonia.

Para quienes prefieran abonar de manera mensual, se aplicará una bonificación del 5% por cumplimiento en término. A este beneficio se sumará un 10% adicional para quienes adhieran al débito automático en cuenta bancaria, lo que permitirá reducir todavía más el monto final a pagar.

Beneficios para el sector productivo

El proyecto sostiene los incentivos destinados a la actividad económica. Se mantiene la exención en Ingresos Brutos y Sellos para la compra y el patentamiento de vehículos vinculados al trabajo y la producción, como camiones, camionetas, acoplados, taxis y unidades destinadas a alquiler. El objetivo es facilitar la inversión y la renovación de flotas en todo el territorio rionegrino.

Protección a sectores vulnerables

La propuesta también ratifica la continuidad de las exenciones en Automotor e Inmobiliario para jubilados y familias convivientes con personas con discapacidad, con el fin de preservar un criterio de acompañamiento y protección para los sectores más sensibles.

El tratamiento legislativo del proyecto se realizará durante las próximas semanas, en el marco de la discusión del paquete económico provincial para 2026.