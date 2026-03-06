​Río Negro duplicó la superficie de cebolla y se consolida como líder exportador 

El gobernador Alberto Weretilneck destacó que el área cultivada creció un 100% en los últimos años y posicionó al complejo cebollero como uno de los motores de las economías regionales de la provincia.

La provincia de Río Negro duplicó la superficie productiva de cebolla en los últimos años y se consolidó como la principal exportadora del país. El crecimiento del 100% en el área cultivada posiciona al complejo cebollero como uno de los motores de las economías regionales, con impacto directo en el empleo, el desarrollo productivo y el comercio exterior.

El dato fue destacado por el gobernador Alberto Weretilneck durante su discurso de apertura del 55º período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, donde repasó distintos indicadores que reflejan la expansión productiva en el territorio.

En ese marco, el mandatario remarcó que Río Negro “no es solamente gas y petróleo”, sino que también está creciendo en sus economías regionales. Como ejemplo, detalló que la provincia alcanzó 22.800 hectáreas de maíz en producción, superó las 10.000 hectáreas bajo riego por pívot e incorporó 4.500 nuevas hectáreas productivas en Valle Azul y Valle Inferior.

Weretilneck también destacó que se logró frenar el declino en producciones tradicionales como manzanas, peras, cerezas y frutas de carozo, estabilizando la superficie en unas 33.000 hectáreas productivas.

“La provincia ha dejado no solo de perder productores, sino que ha empezado a recuperar hectáreas y tonelajes”, afirmó.

En materia ganadera, el gobernador indicó que la provincia alcanzó los 180.000 animales de faena bovina propia, lo que posiciona a Río Negro como la principal provincia patagónica en producción y faena. “Logramos que el ciclo completo se consolide cada año dentro de nuestra provincia”, señaló.

El mandatario vinculó estos resultados con una política sostenida basada en planificación, inversión privada y acompañamiento estatal. “La inversión es crecimiento. Y el crecimiento es empleo, dignidad y futuro”, sostuvo.

Según se remarcó, la evolución del complejo cebollero refleja esta nueva etapa productiva, con más producción, mayor volumen exportador y generación de empleo en distintas regiones de la provincia. Además, el gobierno provincial planteó que el desarrollo de la energía, la minería y las economías regionales forman parte de un mismo proceso de transformación productiva.