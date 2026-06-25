​Río Negro desmintió un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y denunció una operación mediática 

El Gobierno de Río Negro negó que haya existido un allanamiento en Casa de Gobierno y aseguró que tampoco hubo secuestro de computadoras ni requerimientos judiciales.

El Gobierno de Río Negro salió este miércoles a desmentir públicamente las versiones que circularon durante las últimas horas sobre un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el presunto secuestro de una computadora vinculada a una investigación judicial.

A través de un comunicado oficial y de publicaciones realizadas por el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, la administración provincial calificó esas informaciones como “absolutamente falsas” y aseguró que nunca existió ningún procedimiento judicial en dependencias gubernamentales.

La respuesta oficial se produjo luego de la difusión de versiones que daban cuenta de una supuesta intervención de la Justicia en la sede central del Poder Ejecutivo provincial.

La respuesta del Gobierno provincial

Desde el Ejecutivo rionegrino afirmaron que no hubo allanamientos, secuestro de equipos informáticos ni requerimientos judiciales relacionados con las versiones difundidas.

En el comunicado, el Gobierno sostuvo que se trató de un nuevo intento de instalar información falsa con fines políticos y cuestionó a quienes impulsaron la difusión de esos rumores.

“Es falso. No hubo allanamiento, no hubo secuestro y no hubo ningún requerimiento judicial”, expresó Weretilneck en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Además, desde la Provincia señalaron que determinados sectores políticos recurren a operaciones mediáticas y campañas de desinformación ante la falta de propuestas para la ciudadanía.

Cuestionamientos a la difusión de información no verificada

El comunicado también incluyó críticas hacia algunos medios de comunicación y actores políticos por la difusión de versiones que, según el Gobierno, no fueron corroboradas antes de ser publicadas.

En ese sentido, consideraron preocupante que se reproduzcan informaciones falsas sin verificación previa y sostuvieron que este tipo de prácticas afectan la calidad del debate público y generan confusión entre los ciudadanos.

La administración provincial ratificó además su compromiso con la transparencia institucional, el respeto por las instituciones democráticas y el acceso a información veraz.

El mensaje político de Weretilneck

En paralelo al desmentido, el gobernador defendió la gestión provincial y aseguró que la provincia continúa avanzando en proyectos vinculados a inversiones, infraestructura, generación de empleo y ampliación de servicios públicos.

Según planteó, las versiones difundidas forman parte de una estrategia destinada a desacreditar la gestión provincial, aunque afirmó que estas situaciones no alterarán el rumbo de gobierno.

“Ninguna operación mediática, ninguna campaña de agravios y ninguna noticia falsa lograrán detener el rumbo que la Provincia ha elegido”, sostuvo el mandatario.

Hasta el momento no surgieron elementos oficiales que respalden las versiones sobre un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno, mientras que el Ejecutivo provincial mantiene su postura de que la información difundida responde a una campaña de desinformación dirigida contra la administración de Río Negro.