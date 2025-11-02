​Río Negro celebra la última soldadura del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur 

El Gobierno rionegrino destacó la concreción de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conecta Allen con Punta Colorada. El gobernador Alberto Weretilneck calificó el avance como “un hito histórico” que consolida a la provincia como eje del desarrollo energético nacional.

La provincia de Río Negro celebró este sábado la finalización de la última soldadura automática del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en el ingreso a la Terminal Portuaria de Punta Colorada.

El hecho marca el cierre de una etapa clave en la obra energética más importante de las últimas décadas en la Argentina.

“Donde hay estabilidad y previsibilidad, hay desarrollo. Y eso es lo que hoy demuestra Río Negro”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck, al encabezar el acto junto a autoridades provinciales y representantes de las empresas contratistas.

La obra que conecta Vaca Muerta con el mar

El VMOS tiene una extensión de 437 kilómetros y conecta Allen con Punta Colorada, permitiendo que el petróleo de Vaca Muerta llegue por primera vez al Atlántico para su exportación.

La obra —ejecutada por la UTE Techint–Sacde— demandó un esfuerzo logístico y técnico sin precedentes:

76 cruces especiales de rutas y arroyos.

de rutas y arroyos. Más de 200 equipos pesados desplegados.

desplegados. Tres campamentos móviles a lo largo de la traza.

a lo largo de la traza. Miles de trabajadores involucrados en distintas etapas.

En octubre, la UTE alcanzó un récord de 175 uniones y más de 4 kilómetros de avance en una sola jornada.

Próximos pasos y cronograma

El tramo final del proyecto incluirá las soldaduras lineales y el cruce subterráneo del río Negro, previsto para diciembre de 2025.

Se espera que las exportaciones comiencen en diciembre de 2026, una vez concluida la etapa de conexión con la terminal marítima.

Impacto económico y proyección internacional

En su primera fase, el VMOS permitirá despachar 180.000 barriles diarios, con la posibilidad de ampliar la capacidad hasta 550.000 barriles por día.

El proyecto generará ingresos para Río Negro superiores a U$S 1.000 millones en 13 años, además del Bono VMOS de U$S 60 millones, destinado a fortalecer salud, educación y seguridad en toda la provincia.

Weretilneck: “Un día histórico para Río Negro”

El mandatario provincial destacó el valor estratégico del logro:

“Es un día histórico para Río Negro y para la Argentina. Estos avances son posibles porque nuestra provincia ofrece estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica. Eso genera confianza, permite planificar y garantiza que los compromisos del Estado con el sector privado se cumplan”.

Weretilneck subrayó además que el proyecto “consolida un modelo de desarrollo compartido entre el Estado, las empresas, los gremios, los proveedores y los trabajadores”, y aseguró que el VMOS “posiciona a Río Negro en el corazón del crecimiento energético nacional”.