​Río Negro: Catriel avanza y crea su Juzgado de Familia descentralizando la justicia provincial 

La ciudad de Catriel, Río Negro, dio un paso institucional clave con la firma de un comodato entre el municipio y el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que permitirá habilitar un inmueble para la futura instalación de un Juzgado de Familia. La medida busca acercar los servicios judiciales a la comunidad y aliviar la carga de traslados que hoy deben realizar los vecinos hacia Cipolletti para resolver trámites y audiencias.

El acuerdo se concretó en la Gerencia Administrativa del Juzgado de Familia y contó con la presencia de la intendenta Daniela Salzotto y del futuro presidente del STJ provincial, Ricardo Apcarián. La Municipalidad ofreció una vivienda de 210 metros cuadrados ubicada en San Martín y Chaco, lista para funcionar de manera inmediata y, según se destacó, la iniciativa responde a la necesidad de brindar soluciones rápidas sin esperar nuevas obras ni plazos prolongados en Río Negro.

El proyecto se fundamenta en estadísticas oficiales que revelan la magnitud del trabajo judicial originado en Catriel. En el fuero de Familia de Cipolletti se tramitan actualmente unas 638 causas provenientes de la localidad, cifra que podría acercarse a las 700 si se incluyen los amparos. Este volumen de expedientes equivale al promedio que maneja cada unidad procesal de Familia, lo que justifica la creación de un juzgado propio en la zona norte.

Catriel avanza con su propio Juzgado de Familia.

La intendenta Salzotto presentó formalmente la propuesta al STJ, acompañada de la disponibilidad inmediata del inmueble municipal. Desde el municipio remarcaron que la iniciativa permitirá cumplir con la Ley Provincial N°5564, aprobada en 2022, que establece la creación de un Juzgado de Primera Instancia con competencia en materia de Familia en Catriel: “Es dar solución a la comunidad luego de años de espera desde la sanción de la ley”.

Con este acuerdo, Catriel se encamina hacia una mayor descentralización judicial, ampliando servicios y fortaleciendo la presencia del Poder Judicial en la región. La creación del Juzgado de Familia no solo permitirá resolver causas en la ciudad, sino también consolidar un esquema de atención más equitativo en Río Negro, evitando que cientos de familias deban recorrer largas distancias para acceder a la justicia y colapsar el Juzgado de Cipolletti.

Esta decisión es para allanar el camino de la comunidad rionegrina.

