​Río Negro Bilingüe: más de 2.000 estudiantes ya superaron la primera etapa para aprender inglés gratis 

El programa provincial busca preparar a los rionegrinos para sectores clave como Vaca Muerta y el turismo. El 72% de los inscriptos comenzó desde los niveles más básicos.

El programa Río Negro Bilingüe alcanzó su primer gran hito: 2.190 estudiantes ya completaron la etapa de nivelación y comenzaron formalmente su capacitación en inglés. La iniciativa, lanzada por el Gobierno provincial, apunta a transformar el perfil laboral de la región, vinculando la formación gratuita con sectores estratégicos como la energía, el turismo y la logística.

Bajo una modalidad virtual y autogestionada, el programa busca responder a la creciente demanda de personal capacitado en idiomas para los desafíos productivos de la provincia. “No es solo un curso, es una decisión para preparar a nuestra gente para las oportunidades que ya están llegando”, destacó Daiana Neri, responsable de la Unidad de Enlace con Universidades.

Los niveles iniciales, los más demandados

Un dato revelador que surgió de la nivelación es que la gran mayoría de los rionegrinos está dando sus primeros pasos en el idioma. Según las estadísticas oficiales:

El 72% de los participantes se concentra en los niveles iniciales (First Discoveries, Pre-Basic y Basic 1).

Esto confirma la necesidad de formación de base en la provincia.

El programa ofrece acompañamiento pedagógico constante para evitar la deserción en la modalidad online.

Una herramienta para conseguir empleo en sectores estratégicos

El Gobierno de Río Negro diseñó este plan con el objetivo de mejorar la empleabilidad. Al ser una provincia con un fuerte desarrollo en Vaca Muerta (energía), centros turísticos de nivel internacional y nodos logísticos, el dominio del inglés se volvió un requisito excluyente en muchas búsquedas laborales.

La plataforma permite que personas de toda la provincia accedan a los contenidos sin necesidad de trasladarse, garantizando un alcance territorial que incluye tanto a las grandes ciudades como a las comisiones de fomento.

Cómo funciona el cursado virtual

El sistema se desarrolla a través de una plataforma online donde cada estudiante avanza a su ritmo. Sin embargo, no están solos: la provincia sumó un esquema de seguimiento pedagógico para sostener el proceso de aprendizaje y resolver dudas técnicas o idiomáticas.

“Que más de 2 mil estudiantes hayan completado la nivelación refleja un compromiso real de los rionegrinos por formarse y crecer”, agregaron desde la organización. El programa continúa abierto y se consolida como una de las políticas públicas de capacitación más ambiciosas de la gestión actual.