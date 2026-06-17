​Río Negro avanza en un plan para asumir la gestión de las rutas 22 y 151 

El Gobierno de Río Negro avanzó en la elaboración de un plan integral para solicitar a Nación la transferencia de las rutas 22 y 151. La iniciativa incluye aspectos técnicos, legales y de financiamiento para que la Provincia asuma la administración de dos corredores clave para la producción y la conectividad regional.

El Gobierno de Río Negro comenzó a delinear un plan integral de acción para solicitar al Gobierno Nacional la transferencia de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores clave para la conectividad, la producción y la vida cotidiana en la región.

El análisis fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck en una mesa de trabajo realizada en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos provincial, con participación de equipos técnicos de distintas áreas del Estado.

Plan integral con enfoque legal, técnico y financiero

Del encuentro participaron representantes de Obras y Servicios Públicos, Hacienda, Vialidad Rionegrina, la Fiscalía de Estado y la Legislatura provincial, con el objetivo de avanzar en los aspectos legales, técnicos y de financiamiento necesarios para concretar el traspaso.

Según se informó, la propuesta será presentada al Gobierno Nacional e incluye la posibilidad de que la Provincia asuma la administración y el mantenimiento de ambas rutas, actualmente bajo jurisdicción de Vialidad Nacional.

Rutas estratégicas para la región

Las rutas 22 y 151 cumplen un rol central en la integración productiva entre Río Negro y Neuquén, además de ser vías fundamentales para el transporte de carga y el tránsito diario de miles de usuarios.

La Ruta Nacional 22 comprende el tramo entre Río Colorado y Cipolletti, mientras que la Ruta 151 conecta Cipolletti con el límite con La Pampa. Ambas presentan deterioro y sectores con obras paralizadas, lo que motivó el planteo provincial.

El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, señaló que el objetivo es definir “los pasos para avanzar en las transferencias de las rutas nacionales”, y que la Provincia buscará “las condiciones de financiamiento necesarias para su mejora”.

Obras y financiamiento como eje del pedido

Desde el Ejecutivo provincial indicaron que el plan contempla la elaboración de proyectos, licitaciones y esquemas de financiamiento para encarar obras de recuperación y mantenimiento.

En ese sentido, se remarcó que el tránsito pesado y la falta de intervenciones sostenidas han deteriorado significativamente ambas trazas, consideradas estratégicas para el desarrollo económico de la región.

Con este avance, Río Negro busca dar un nuevo paso en la definición de su infraestructura vial, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de circulación y seguridad en dos de los corredores más importantes de la provincia.