​Río Negro avanza con Nación por el Tren del Valle y las rutas 22 y 151 

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli, para avanzar en temas clave para la provincia. El Tren del Valle y la posible transferencia de las rutas nacionales 22 y 151 estuvieron entre los principales puntos de la agenda.

El gobernador Alberto Weretilneck mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en Casa Rosada, donde repasaron distintos proyectos considerados estratégicos para el desarrollo de Río Negro.

Entre los temas centrales del encuentro se destacó el análisis de los avances vinculados al Tren del Valle y las negociaciones en marcha para transferir a la provincia la administración de las rutas nacionales 22 y 151.

El Tren del Valle, una obra clave para la región

Uno de los puntos abordados durante la reunión fue la situación del Tren del Valle, un servicio de transporte que conecta localidades del Alto Valle y que es considerado fundamental para mejorar la movilidad de miles de vecinos.

El proyecto forma parte de una agenda de infraestructura que busca fortalecer la conectividad regional y brindar alternativas de transporte para trabajadores, estudiantes y usuarios que se desplazan diariamente entre Río Negro y Neuquén.

Qué pasará con las rutas 22 y 151

Otro de los ejes del encuentro fue el estado de las negociaciones para el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial.

Ambas trazas son consideradas estratégicas para el tránsito de personas, el transporte de cargas y el desarrollo de las actividades productivas vinculadas al Alto Valle y Vaca Muerta.

La Provincia busca avanzar en acuerdos que permitan mejorar el mantenimiento, la seguridad vial y la planificación de futuras obras sobre estos corredores.

Qué dijo Weretilneck tras la reunión

Luego del encuentro, el mandatario rionegrino destacó la importancia de continuar impulsando gestiones conjuntas con el Gobierno nacional.

“Repasamos los avances del Tren del Valle y también el estado de las negociaciones por las rutas nacionales. Son temas centrales para Río Negro porque impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos, en la producción y en el desarrollo de toda la provincia”, afirmó Weretilneck.

Infraestructura y transporte, entre las prioridades de Río Negro

La reunión se enmarca en una serie de gestiones que la provincia mantiene con Nación para avanzar en proyectos vinculados a la infraestructura, la logística y el transporte.

Tanto la recuperación del Tren del Valle como las definiciones sobre las rutas 22 y 151 son seguidas de cerca por municipios, sectores productivos y usuarios que consideran estas obras fundamentales para el crecimiento y la integración regional.