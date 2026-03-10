​Río Negro apuesta por la inteligencia artificial para organizar las guardas de hospitales 

La provincia de Río Negro dio un paso innovador en su estrategia de modernización del Estado al anunciar la puesta en marcha de una prueba piloto que aplicará inteligencia artificial en el sistema de guardias hospitalarias. La iniciativa busca mejorar la organización de la atención en contextos de alta demanda, optimizando tiempos y recursos sin reemplazar la validación clínica de los profesionales de la salud.

El proyecto fue desarrollado en conjunto por el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Salud, la empresa provincial ALTEC y Google, y se implementará inicialmente en los hospitales de Viedma y Cipolletti. La plataforma trabaja con protocolos de emergencia definidos por la cartera sanitaria de Río Negro y con información sobre enfermedades propias de la región, que se integran al último modelo de IA lanzado por la compañía tecnológica.

El sistema está diseñado para acompañar el primer contacto del paciente con la guardia. En una primera instancia, el personal administrativo registra datos básicos y respuestas orientativas, lo que permite ordenar la demanda inicial. Luego, el personal de enfermería incorpora signos vitales y determina la prioridad de atención, generando una lista definitiva de pacientes priorizados. Todo el proceso se realiza sin registrar datos personales identificatorios, garantizando la privacidad.

La herramienta también genera un texto claro para el paciente o acompañante, explicando el orden de atención asignado. Según el ministro de Salud rionegrino, Demetrio Thalasselis, se trata de un ejemplo de cómo la salud digital puede asistir a los equipos médicos sin reemplazar su rol central. Por su parte, el ministro de Modernización, Milton Dumrauf, destacó que la inteligencia artificial aplicada a la salud permite gestionar mejor la demanda en los servicios de urgencia.

De este modo, Río Negro será pionero en aplicar inteligencia artificial en el país.

La experiencia piloto permitirá evaluar el funcionamiento de la plataforma en un contexto real y analizar su posible aplicación en otros hospitales de la provincia. Con esta iniciativa, Río Negro se convierte en uno de los primeros lugares que implementará esta tecnología, aunque nunca perdiendo de vista los potenciales errores que puede cometer si no es asistida por profesionales.

Río Negro desmintió recortes en la coparticipación municipal

Weretilneck fue contundente al negar recortes en la coparticipación municipal.

El Gobierno de Río Negro negó que se estén reduciendo fondos a los municipios y aseguró que el monto total de recursos seguirá siendo el mismo. Además, calificó como “falaces y mentirosas” las declaraciones de algunos intendentes y concejales que intentan instalar la idea de un recorte unilateral.

Las autoridades provinciales explicaron que el análisis actual busca actualizar los índices de coparticipación según la realidad demográfica y productiva vigente. El gobernador Alberto Weretilneck garantizó que cualquier modificación se hará solo con diálogo y consenso, y que no existe aún ningún proyecto de ley enviado a la Legislatura.