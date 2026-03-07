​Río Negro aplicó mano dura: 94 cesantías y más de 400 suspensiones a empleados estatales desde 2024 

El Gobierno provincial informó que la Junta de Disciplina analizó más de 1.000 expedientes administrativos y aceleró los procesos sancionatorios. En lo que va de 2026 ya se dictaron dos cesantías y 11 suspensiones sin goce de haberes.

Neuquén.- Bajo la premisa de fortalecer la administración pública y garantizar un servicio eficiente a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro ratificó el ejercicio de la potestad disciplinaria dentro del Estado provincial. En ese marco, durante lo que va de 2026 ya se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos a agentes estatales.

Según datos oficiales, desde enero de 2024 la Junta de Disciplina analizó más de 1.000 expedientes administrativos, lo que permitió agilizar procesos que históricamente registraban demoras y duplicar el promedio anual de resoluciones respecto de años anteriores.

Como resultado de ese trabajo, desde el inicio de la gestión se aplicaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Además, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones tras la evaluación de los casos.

“Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes”, afirmó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Motivos de las sanciones

Las actuaciones disciplinarias abarcan distintos tipos de incumplimientos dentro del ámbito estatal. Entre ellos se encuentran faltas en el servicio, ausencias injustificadas, negligencia en el cuidado de insumos y desatención de tareas.

También se investigan inconductas y conflictos interpersonales, como denuncias por malos tratos, insultos o agresiones entre compañeros de trabajo.

En los casos más graves, la normativa prevé sanciones más severas. La cesantía implica la desvinculación del agente y la prohibición de reingresar al Estado por cinco años, y suele aplicarse ante acumulación de sanciones previas, abandono prolongado del servicio o faltas graves.

Por su parte, la exoneración representa la medida más dura del sistema disciplinario: supone la expulsión definitiva e inhabilitación permanente para trabajar en la administración pública, generalmente vinculada a delitos dolosos con condena penal firme.

Cómo funciona el proceso disciplinario

Las sanciones no se aplican de forma automática. Cada caso se tramita mediante un sumario administrativo, en el que instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que luego es evaluado por la Junta de Disciplina.

Este organismo está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales de ATE y UPCN, quienes analizan la gravedad de los hechos y los antecedentes del agente antes de emitir una resolución.