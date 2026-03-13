​Río Negro abrió la convocatoria para lautores y editoriales provinciales a la Feria Internacional del Libro 2026 

El llamado estará abierto hasta el 24 de marzo y busca seleccionar obras que representarán a la provincia en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La iniciativa permitirá exhibir 40 títulos dentro del stand patagónico.

El Gobierno de Río Negro abrió una convocatoria destinada a editoriales, autoras y autores de la provincia que deseen postular sus obras para representar al distrito en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La inscripción estará disponible hasta el martes 24 de marzo y permitirá seleccionar 40 títulos que formarán parte del espacio institucional de la provincia dentro del stand del Ente Cultural Patagonia.

La 50ª edición del evento literario se desarrollará del 23 de abril al 11 de mayo de 2026 en la ciudad de Buenos Aires, uno de los encuentros culturales más importantes del mundo hispanohablante.

Qué editoriales y autores pueden postularse en la convocatoria

La convocatoria está dirigida a editoriales independientes, universitarias y municipales con domicilio legal en Río Negro y con catálogo activo.

Cada editorial podrá presentar hasta tres títulos publicados en los últimos cinco años para participar del proceso de selección.

Además, también podrán postularse autoras y autores de la provincia que cuenten con una obra publicada en formato físico y registrada con ISBN, quienes podrán presentar un título.

El objetivo es garantizar una representación diversa de la producción literaria rionegrina en uno de los espacios culturales más relevantes del país.

Cómo inscribirse para participar en la Feria del Libro 2026

Las postulaciones deben realizarse de manera online a través del sitio oficial de la provincia.

En la página de inscripción se encuentran los requisitos, condiciones y detalles del proceso de selección para editoriales y autores.

Las consultas también pueden realizarse por correo electrónico a [email protected], canal habilitado para responder dudas sobre la convocatoria.

Promoción de la literatura rionegrina en uno de los eventos culturales más importantes

La iniciativa es impulsada por el Gobierno provincial a través de la Secretaría de Cultura de Río Negro y el Fondo Editorial Rionegrino.

Desde el organismo destacaron que la propuesta busca fortalecer la producción literaria de la provincia y generar oportunidades de difusión para autoras, autores y editoriales locales.

De esta manera, las obras seleccionadas podrán exhibirse en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, un evento que cada año reúne a miles de lectores, escritores, editoriales y referentes de la industria editorial de distintos países.