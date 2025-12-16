​Riesgo muy alto de incendios en Bariloche y alto en El Bolsón: difundieron el parte diario del SPLIF 

El Gobierno de Río Negro informó el estado de situación por incendios forestales en la provincia y recordó las prohibiciones vigentes durante la Emergencia Ígnea.

El Gobierno de Río Negro difundió este lunes 15 de diciembre el parte diario del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), en el marco del período de mayor riesgo de incendios durante la temporada de verano.

Según el informe oficial, en San Carlos de Bariloche las condiciones actuales indican un riesgo muy alto de incendios. Durante la jornada del domingo se registraron dos denuncias por uso indebido del fuego: una quema de cables en el barrio Unión y un fogón detectado en el barrio Casa de Piedra, donde se labró el acta correspondiente.

En tanto, en El Bolsón el nivel de riesgo es alto, aunque no se registran focos activos en la zona hasta el momento.

Desde el Ejecutivo provincial informaron que los partes diarios se difundirán durante toda la temporada crítica, con el objetivo de anticipar emergencias, reforzar la prevención y proteger tanto a la población como al ambiente.

Emergencia Ígnea: qué está prohibido

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está terminantemente prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales no habilitadas.

También se encuentra prohibida la quema de residuos y cualquier uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. En casos de riesgo extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones o viviendas particulares.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en multas que van de 100 a 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.