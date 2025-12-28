​Riesgo extremo de incendios en Bariloche y fuego contenido en Monte Bagual 

El SPLIF informó que este 27 de diciembre de 2025 se mantiene el riesgo extremo de incendios en Bariloche, mientras que el foco en Monte Bagual, cerca de Guardia Mitre, permanece contenido y bajo monitoreo permanente. Las autoridades reiteraron la prohibición total de hacer fuego y pidieron denunciar cualquier columna de humo al 103.

El Gobierno de Río Negro difundió este viernes el parte diario del SPLIF, que detalla una situación de alto riesgo en la región Andina, con índice extremo de peligrosidad en Bariloche y condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego.

Las autoridades provinciales insistieron en la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante la vigencia de la Emergencia Ígnea.

Bariloche: índice de peligrosidad EXTREMO

En San Carlos de Bariloche, el índice de peligrosidad por incendios forestales se mantiene en nivel EXTREMO. Para el domingo se espera cielo despejado durante el día, parcialmente nublado por la noche, con una temperatura máxima de 24 grados y vientos del oeste, condiciones que incrementan el riesgo de nuevos focos.

El Bolsón: riesgo alto y bajas temperaturas nocturnas

En El Bolsón, el índice de peligrosidad es ALTO. El pronóstico indica cielo mayormente despejado, con una temperatura máxima de 23 grados y viento del oeste. Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 2 °C, con viento leve.

Monte Bagual: incendio contenido y bajo vigilancia

Respecto a la situación operativa, el incendio registrado en la zona de Monte Bagual, cercana a Guardia Mitre, se encuentra contenido, aunque persisten algunos focos activos dentro del área ya afectada.

Brigadistas del SPLIF y Bomberos Voluntarios continúan con tareas de enfriamiento, recorridas permanentes y guardia de cenizas para consolidar el perímetro. El área es monitoreada de forma constante mediante herramientas tecnológicas, que permiten anticipar el comportamiento del fuego y prevenir rebrotes.

Emergencia Ígnea: qué está prohibido en Río Negro

Durante la Emergencia Ígnea en todo el territorio rionegrino está terminantemente prohibido encender fuego al aire libre en bosques, montañas, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos y áreas naturales no habilitadas.

También está prohibida la quema de residuos, el uso recreativo del fuego y la pirotecnia. Solo se permite cocinar en sitios habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Con riesgo extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en campings, fogones o viviendas particulares.

Multas y sanciones penales

El incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.