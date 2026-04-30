​Revelan nuevas características del dinosaurio Bonapartenykus hallado en Río Negro 

Un estudio científico aportó nuevos datos sobre el ejemplar que habitó la Patagonia hace millones de años. Era más grande que sus parientes del hemisferio norte y tenía rasgos similares a las aves.

Una reciente investigación científica reveló nuevas características del dinosaurio Bonapartenykus ultimus, cuyos restos fueron hallados en el territorio de Río Negro, aportando información clave sobre su anatomía y evolución.

El estudio indica que este ejemplar era considerablemente más grande que sus parientes del hemisferio norte y presentaba estructuras óseas similares a las de las aves actuales.

Hallazgo en Río Negro: dónde fueron encontrados los fósiles

Los restos originales fueron recuperados en el yacimiento Arriagada III (Salitral Ojo de Agua), ubicado cerca de General Roca.

Actualmente, los fósiles son preservados en el Museo Provincial Carlos Ameghino, donde forman parte del patrimonio paleontológico de la provincia.

Un dinosaurio patagónico con rasgos similares a las aves

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la presencia de huesos neumatizados, es decir, estructuras con sacos de aire internos, una característica que comparte con las aves modernas.

Este rasgo sugiere una evolución anatómica avanzada dentro de su grupo de dinosaurios terópodos.

Más grande que sus parientes del hemisferio norte

La investigación determinó que los ejemplares patagónicos alcanzaban cerca de 3,5 metros de longitud, con una estructura corporal más robusta que sus equivalentes del hemisferio norte, que eran de menor tamaño y contextura más liviana.

Además, poseían extremidades traseras cortas pero muy fuertes y una musculatura desarrollada en la zona de los hombros.

Nuevos análisis científicos sobre el fósil

A partir de estudios realizados con difracción de rayos X sobre sedimentos, los investigadores lograron confirmar en 2025 que nuevos restos hallados en la misma zona también pertenecían a esta especie.

Esto permitió reconstruir con mayor precisión partes clave de su anatomía, como el cuello, la cola y la cintura pectoral.

Evolución en la Patagonia: un linaje propio

El estudio plantea que, tras la separación de los continentes, este linaje evolucionó de manera diferenciada en la Patagonia.

Mientras sus parientes del norte tendieron a reducir su tamaño, Bonapartenykus ultimus desarrolló una estructura más robusta y adaptada a su entorno.

Ciencia y patrimonio en Río Negro

Desde la Secretaría de Cultura de Río Negro destacaron el valor del trabajo científico en la región, que se realiza en el marco de la Ley 3041.

El organismo subrayó que el patrimonio paleontológico es un activo estratégico para el desarrollo cultural, científico e identitario de la provincia.