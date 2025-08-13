​Retienen 20 vehículos por ruidos molestos y maniobras imprudentes en Cipolletti 

La Dirección de Tránsito realizó un operativo sorpresa en plazas y zonas céntricas, secuestrando 18 motos y 2 autos y aplicando multas millonarias.

Durante la madrugada de este miércoles 13 de agosto, la Municipalidad llevó a cabo un operativo de control en plaza Montelpare, plaza San Martín y zona centro, donde se retuvieron un total de 20 vehículos: 18 motos y 2 autos. La medida se realizó tras reiterados reclamos de vecinos por maniobras peligrosas y ruidos molestos producidos por escapes libres o modificados.

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Fiscalización junto a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y la Unidad 4ta, reforzando los controles sobre motos y vehículos que generan niveles elevados de ruido. Entre los retenidos se destacó un Volkswagen Gol color violeta denunciado por correr picadas y generar ruidos molestos.

Los vehículos secuestrados quedaron a disposición del Juzgado de Faltas municipal, que aplicará multas de entre 30 y 1.200 Sanciones Administrativas Municipales (SAM), cuyo valor actual es de $995, según lo establecido en el artículo 212 de la Ordenanza 491/23. La sanción se aplica por deficiencia o alteración de gases del escape y ruidos molestos, considerando antecedentes y reincidencia.

Este procedimiento se suma a los controles realizados durante el fin de semana pasado, donde se retuvieron 10 motos, y a la destrucción de más de 100 caños de escape libres secuestrados en junio en el Consorcio de Regantes, con maquinaria cedida por el municipio. El objetivo de estas acciones es mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.