​Rescate en El Bolsón: encontraron a dos mujeres perdidas tras pasar la noche en la montaña 

Habían salido hacia el refugio Cerro Lindo y no llegaron. Un operativo conjunto logró ubicarlas con vida tras horas de búsqueda en una zona de difícil acceso.

Dos mujeres fueron rescatadas en El Bolsón luego de extraviarse durante una travesía de montaña hacia el refugio Cerro Lindo. Ambas pasaron la noche a la intemperie y fueron halladas en buen estado de salud tras un operativo que se extendió durante dos días.

El procedimiento fue encabezado por la Patrulla de Montaña local, con apoyo de bomberos, efectivos de la Policía de Río Negro y baqueanos de la zona.

Operativo de rescate en El Bolsón: cómo comenzó la búsqueda

El despliegue se inició el jueves, luego de que los responsables del refugio advirtieran que las mujeres —residentes de la localidad— no habían llegado pese a tener una reserva para pernoctar.

Ante la falta de novedades, se dio aviso a los organismos de emergencia, que activaron el protocolo de búsqueda en un sendero de aproximadamente 10 kilómetros.

Dificultades en la montaña: falta de luz y terreno complejo

Durante la primera jornada, los rastrillajes no lograron dar resultados positivos. La falta de luz diurna y las características del terreno impidieron cubrir la totalidad del recorrido.

Por ese motivo, el operativo se retomó al día siguiente desde las primeras horas, con mayor despliegue de recursos y personal especializado.

Hallazgo de las mujeres: estaban fuera del sendero

El viernes, cerca de las 6:30 de la mañana, los equipos reiniciaron la búsqueda y poco después lograron ubicar a las mujeres.

Se encontraban fuera de la senda principal, en una zona de abundante vegetación, lo que dificultó su localización. A pesar de haber pasado la noche en condiciones adversas, ambas estaban en buen estado general.

Trabajo conjunto: clave la colaboración de baqueanos y equinos

El operativo contó con la colaboración de pobladores locales, que aportaron caballos para facilitar el acceso a sectores de difícil tránsito.

El trabajo coordinado entre rescatistas, fuerzas de seguridad y baqueanos permitió reducir los tiempos de búsqueda y concretar el rescate sin consecuencias mayores.

Recomendaciones para trekking en zonas de montaña

El episodio vuelve a poner el foco en la importancia de planificar las salidas en entornos de montaña. Informar los recorridos, respetar los horarios y contar con equipamiento adecuado son claves para evitar situaciones de riesgo.

En este caso, la rápida intervención y el aviso temprano permitieron un desenlace favorable, pese a las condiciones del terreno y la complejidad del operativo.