​Refuerzan la búsqueda del joven desaparecido en Lamarque con operativos en el río Negro 

La Policía de Río Negro intensificó los rastrillajes para dar con el paradero del joven de 26 años desaparecido desde el 22 de febrero. Prefectura Naval se sumó al operativo con recorridas en el brazo sur del río Negro entre Lamarque y Pomona.

Neuquén.- La búsqueda del joven de 26 años desaparecido desde el pasado 22 de febrero en la localidad de Lamarque continúa con un amplio despliegue de fuerzas de seguridad en distintos sectores del Valle Medio.

Durante la jornada del jueves, la Policía de Río Negro coordinó nuevos operativos en el brazo sur del río Negro junto a personal de Prefectura Naval Argentina, que llegó a la región para reforzar las tareas. Durante varias horas, las embarcaciones recorrieron el tramo que une el balneario de Lamarque con el de Pomona, inspeccionando la zona en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación.

En paralelo, brigadas de Investigaciones de Valle Medio y Villa Regina desarrollaron tareas técnicas en distintos puntos de la ciudad, mientras continuaban las diligencias vinculadas a la causa.

Las tareas de búsqueda habían comenzado desde temprano con rastrillajes en el sector rural. En esos operativos participaron efectivos de la Brigada de Investigaciones, personal del COER, agentes de la Unidad Regional IV y la Brigada Rural, junto al can “Mak”, especializado en rastreo.

Posteriormente, el operativo se trasladó hacia el sector de las calles Libertad e Italia, donde se recorrió el perímetro lindante y se realizaron inspecciones en un desagüe de la zona. Allí intervino un buzo táctico que llevó adelante una búsqueda de enganche en el interior del conducto.

Durante gran parte de la jornada estuvo presente el jefe de la Policía de Río Negro, comisario general Daniel Bertazzo, quien supervisó las acciones desplegadas en el terreno.

También participaron del operativo el segundo jefe de la Unidad Regional IV, comisario inspector Daniel González; el jefe de Operaciones, comisario inspector Pablo Seballos; y el titular de la Unidad Policial 17°, comisario Rubén González.

Las tareas de rastrillaje continúan con el objetivo de reunir información que permita esclarecer el paradero del joven desaparecido.