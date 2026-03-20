​Refuerzan controles laborales en obra clave del proyecto VMOS en Allen 

La Secretaría de Trabajo de Río Negro intensificó las inspecciones en el sector PK120, donde se desempeñan unos 400 trabajadores. Supervisaron condiciones laborales, mejoras en comedores y avances de infraestructura.

La Secretaría de Trabajo de Río Negro volvió a desplegar operativos de control en territorio en el marco del proyecto VMOS, uno de los desarrollos estratégicos que se ejecutan en la provincia. En esta oportunidad, las tareas se concentraron en el sector PK120, en la zona de Allen, donde actualmente trabajan alrededor de 400 operarios.

Durante la recorrida, los equipos técnicos supervisaron distintas áreas clave del predio. Entre ellas, se destacaron las mejoras en los comedores destinados al personal, un aspecto central en las condiciones cotidianas de trabajo, y los avances en la instalación de tanques de almacenamiento, fundamentales para el desarrollo de la obra.

Las inspecciones se realizan de manera articulada entre el Estado provincial, las empresas involucradas y el gremio de la construcción (UOCRA), con el objetivo de garantizar no solo el progreso del proyecto, sino también el cumplimiento de las normativas laborales vigentes.

“Estar en el territorio es fundamental para acompañar estos procesos. Supervisamos no solo el avance de la obra, sino también las condiciones en las que trabajan las y los trabajadores, porque el desarrollo tiene que ir de la mano del cuidado y el respeto por el trabajo”, expresó la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez.

Desde el organismo destacaron que este tipo de intervenciones permiten acompañar el crecimiento de iniciativas productivas de gran escala, al tiempo que fortalecen el empleo local y promueven entornos laborales seguros y adecuados.

En ese sentido, remarcaron que la presencia estatal continuará de forma permanente durante toda la ejecución del proyecto, con el objetivo de garantizar derechos laborales, mejorar las condiciones de trabajo y consolidar un modelo de desarrollo con inclusión y generación de empleo genuino en la región.