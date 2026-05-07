​Quién era la joven de 20 años que murió en un choque fatal en Cipolletti 

La víctima falleció tras un violento siniestro vial ocurrido este miércoles por la noche en Circunvalación y Mengelle. La investigación busca determinar cómo fue el impacto entre la moto y el automóvil.

La ciudad de Cipolletti quedó conmocionada este miércoles por la noche tras la muerte de Camila Ailén Contreras, una joven de 20 años que perdió la vida en un trágico choque entre una moto y un automóvil.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:15 en la intersección de Circunvalación y Mengelle, en medio de condiciones climáticas adversas y bajo una intensa lluvia.

Cómo fue el choque fatal en Cipolletti

De acuerdo a la información preliminar, el accidente involucró a un automóvil y una motocicleta de 110 cc que circulaban en sentidos opuestos por calle Arturo Illia.

Mientras el auto, conducido por un hombre de aproximadamente 30 años, avanzaba de este a oeste, la moto manejada por Camila lo hacía en dirección contraria, de oeste a este.

Por causas que aún son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron prácticamente de frente.

La lluvia y las condiciones climáticas, bajo análisis

El hecho se produjo en un contexto de fuerte lluvia sobre la ciudad, situación que podría haber influido en las condiciones de visibilidad y adherencia de la calzada.

Personal policial que trabajó en el lugar detectó importantes daños en la parte frontal del automóvil, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Camila murió en el lugar del accidente

Tras el impacto, una ambulancia llegó rápidamente a la escena, pero el personal médico confirmó el fallecimiento de la joven en el lugar debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La Fiscalía de turno, encabezada por el fiscal Vázquez, intervino en el hecho junto al gabinete de Criminalística y el médico policial para realizar las pericias correspondientes.

Investigación judicial y situación del conductor

Luego de finalizar las tareas periciales, el cuerpo de Camila Ailén Contreras fue entregado a sus familiares.

Ambos vehículos quedaron secuestrados mientras avanza la investigación para reconstruir la mecánica del choque.

El conductor del automóvil fue trasladado a una dependencia policial para cumplir con los procedimientos judiciales de rigor. El test de alcoholemia realizado dio resultado negativo y posteriormente recuperó la libertad, aunque continúa vinculado a la causa.