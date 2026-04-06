​Preventiva para un acusado de asaltar a una embarazada con un arma 

El violento robo ocurrió en el barrio San Lorenzo durante el fin de semana. La Justicia dictó dos meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Cipolletti.- Un hombre quedó con prisión preventiva tras ser acusado de participar en un violento robo a una mujer embarazada en Cipolletti. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y generó fuerte preocupación por el nivel de violencia ejercido contra la víctima.

La medida fue dispuesta este lunes en una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, donde la Fiscalía formuló cargos y avanzó con la imputación.

Robo violento a una embarazada en Cipolletti: cómo fue el ataque

Según la acusación, el hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Ceferino Namúncurá y San Rafael, en el barrio San Lorenzo. La víctima se encontraba dentro de una camioneta Toyota Hilux cuando fue sorprendida por dos personas.

Uno de los agresores, aún no identificado, se ubicó del lado del conductor y habría exhibido un arma de fuego. Luego rompió el vidrio del vehículo y sustrajo un teléfono celular iPhone.

En paralelo, el imputado habría bloqueado la puerta del acompañante, impidiendo que la mujer pudiera escapar durante el asalto.

Detención tras el robo y rápida intervención policial

Tras el ataque, la víctima dio aviso a la Policía. Minutos después, efectivos lograron detener a uno de los sospechosos a pocos metros del lugar.

La identificación fue posible gracias a las características físicas y de vestimenta aportadas por la denunciante.

Acusación por robo agravado y antecedentes del imputado

La Fiscalía calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en calidad de coautor.

Además, se informó que el acusado cuenta con antecedentes penales y que actualmente cumplía una condena en suspenso de tres años desde 2025 por un robo calificado cometido en poblado y en banda.

Prisión preventiva y avance de la causa judicial

Durante la audiencia, la defensa oficial no objetó la formulación de cargos, aunque el imputado negó haber participado en el hecho.

Finalmente, el juez de Garantías dio por formalizada la acusación y fijó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación. También ordenó la prisión preventiva por dos meses, medida que se extenderá hasta junio mientras avanza la causa.