​Policías del Grupo COER salvaron la vida de una bebé que llegó sin respirar al destacamento de Ferri 

Una mujer llegó desesperada al Grupo COER de Ferri con su hija en brazos, una bebé que no respiraba y sufría convulsiones. Los efectivos Pereira, Burgos y Busnadiego iniciaron maniobras de RCP y la trasladaron al hospital local, donde la pequeña recuperó el pulso y comenzó a llorar. La rápida acción policial fue clave para salvarle la vida.

El pasado lunes 11 de noviembre, alrededor de las 22:30, una mujer irrumpió en la Base del Grupo COER del barrio Ferri, desesperada y con su hija en brazos. La bebé no respiraba y presentaba fuertes convulsiones. Ante la situación, tres efectivos del grupo especial actuaron de inmediato y lograron revertir el cuadro con maniobras de emergencia.

Maniobras de RCP y traslado urgente

Sin perder tiempo, el Sargento Pereira Jaime Damián, junto a los Sargentos Burgos Jorge Damián y Cabo Primero Busnadiego Julián Alejandro, comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) dentro del destacamento. Luego, procedieron al traslado inmediato hacia el hospital local, manteniendo las maniobras durante todo el recorrido.

Mientras uno de los oficiales conducía bajo código rojo, los demás coordinaban por frecuencia la apertura del tránsito para despejar el camino y agilizar el arribo del vehículo policial a la guardia.

La bebé volvió a respirar camino al hospital

Gracias a la rápida intervención, la bebé reaccionó con un llanto al llegar al hospital, señal de que había recuperado la respiración. Fue recibida de inmediato por el personal médico, que destacó la eficacia y el profesionalismo de los uniformados.

La madre, visiblemente conmocionada, agradeció el accionar del Grupo COER, cuya respuesta inmediata fue determinante para salvar la vida de su hija.

Reconocimiento al accionar policial

Desde la institución policial destacaron el compromiso y la preparación del personal del Grupo COER, que en esta ocasión volvió a demostrar su capacidad para actuar ante emergencias críticas. “Su rápida y efectiva intervención fue fundamental para preservar una vida”, señalaron fuentes oficiales tras el hecho.