​Policías de Roca salvaron la vida de un bebé 

El pequeño Ema, de apenas cinco semanas, se había ahogado mientras era amamantado. Dos efectivos de la Comisaría 31° lograron reanimarlo y trasladarlo a tiempo hasta el SIARME, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

Momentos de extrema tensión se vivieron en la Comisaría 31° de General Roca, cuando una joven madre llegó desesperada con su bebé de cinco semanas en brazos. El pequeño Ema no reaccionaba tras haberse ahogado mientras era amamantado, por lo que los efectivos policiales actuaron con total rapidez.

El Oficial Subinspector Sebastián Marino y la Sargento Julieta Sandoval asistieron de inmediato a la mujer y decidieron trasladar al bebé en el móvil policial hacia la base del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME), ubicada en la esquina de Nicaragua y Posadas.

Durante el trayecto, la Sargento Sandoval realizó maniobras de Heimlich adaptadas para lactantes y técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que el pequeño recuperara la respiración antes de llegar al centro de emergencias.

Desde el SIARME confirmaron que el bebé arribó consciente, estable y fuera de peligro, y destacaron el profesionalismo y la rápida respuesta de los efectivos, subrayando la importancia de la capacitación continua en primeros auxilios y RCP dentro de las fuerzas de seguridad.

Horas más tarde, Ema fue dado de alta en perfecto estado de salud. Su madre expresó su profundo agradecimiento a los policías, quienes permanecieron junto a ella hasta asegurarse de que el pequeño estuviera completamente fuera de peligro.