​Policía Federal desbarató un punto de venta de drogas en Cipolletti 

El operativo se realizó en el barrio La Paz. Secuestraron cocaína, marihuana, dinero en efectivo y detuvieron a dos personas.

Efectivos de la Policía Federal Argentina desbarataron un punto de venta de estupefacientes en el barrio La Paz de Cipolletti, tras una investigación que se extendió durante varios meses.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Antidrogas Cipolletti, en el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación para combatir el narcotráfico y el narcomenudeo.

La investigación se inició a mediados de octubre de 2025, luego de recibir información que alertaba sobre una vivienda utilizada para la comercialización de sustancias ilícitas. A partir de allí, el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de General Roca, a cargo de Sebastián Gallardo junto al auxiliar fiscal Francisco E. Iglesia Frezzini, ordenó tareas de inteligencia para identificar a los responsables.

Durante el proceso investigativo se realizaron vigilancias y seguimientos, que permitieron confirmar la actividad delictiva en un inmueble ubicado en las inmediaciones de las calles Castello y Ushuaia, dentro de un complejo de monoblocks.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal de Garantías de General Roca, a cargo del juez Hugo Horacio Greca, ordenó el allanamiento del domicilio.

Durante el operativo, los agentes secuestraron una importante cantidad de estupefacientes fraccionados para la venta, entre ellos clorhidrato de cocaína y marihuana.

Además, se incautaron dinero en efectivo, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares —que serán sometidos a pericias— y una picana eléctrica, presuntamente utilizada para la seguridad del lugar.

En el procedimiento fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, señalados como los principales investigados en la causa.

Tras las consultas judiciales correspondientes, el magistrado dispuso la imputación de ambos por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, quedando a disposición de la Justicia Federal.

Desde la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, a través de la División Antidrogas Cipolletti, indicaron que continuarán trabajando para combatir la venta ilegal de drogas y llevar tranquilidad a los vecinos de la región.