​Peligro en Santa Cruz: una joven denunció que intentaron arrojarla al mar en Puerto Deseado 

Un grave episodio conmociona a la provincia de Santa Cruz, luego de que una mujer de 28 años denunciara haber sido secuestrada y agredida por dos hombres en Puerto Deseado. Según su relato, los atacantes la maniataron y la trasladaron en una camioneta blanca hasta un acantilado, donde intentaron arrojarla al mar.

El terrorífico hecho ocurrió el domingo por la tarde en la localidad santacruceña y mantiene en alerta a las autoridades locales, que investigan un posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas. La víctima fue encontrada cerca de las 19 horas por un grupo de personas que transitaba por la zona norte de Puerto Deseado en Santa Cruz.

Según relataron estaba maniatada y semiinconsciente al borde del acantilado, lo que generó un inmediato aviso a la Policía. Tras ser rescatada, fue trasladada al Hospital Distrital de Puerto Deseado, donde recibió atención médica. Los profesionales confirmaron que presentaba lesiones menores y un cuadro de shock emocional, aunque se encuentra fuera de peligro.

La joven fue depositada en un acantilado de la zona.

En su declaración, la mujer relató que el ataque comenzó cuando caminaba cerca de la cancha de Deseado Juniors, en la zona este de la provincia. Allí fue abordada por dos hombres que la subieron por la fuerza a un vehículo y la retuvieron durante varias horas hasta que recorrieron unos tres kilómetros e intentaron arrojarla al mar. Finalmente desertaron de esta idea y optaron por abandonarla en el lugar.

El caso quedó en manos de la Policía de Santa Cruz y de la Fiscalía local, que trabajan para identificar a los responsables. Por el momento no hay detenidos, aunque se sospecha que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas vinculado a una deuda de drogas. Las autoridades buscan determinar si la mujer fue seleccionada como blanco directo de la agresión o si se trató de un mensaje intimidatorio en el marco de disputas vinculadas al narcotráfico.

Policías trabajan para atrapar a los responsables de este hecho.

