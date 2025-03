​ ​Paso Pino Hachado desbordado: “Los baños no son eficientes para un centro de frontera” 

El coordinador del Paso Internacional Pino Hachado, detalló las dificultades que enfrenta la terminal debido al insuficiente número de baños y la obsolescencia de la infraestructura, especialmente ante el creciente número de personas que cruzan por el paso.

El coordinador del Centro de Frontera Pino Hachado, Carlos Muñoz, abordó en exclusiva los problemas relacionados con los baños del paso internacional. Aunque se han realizado mejoras, la infraestructura sigue siendo insuficiente para la gran cantidad de personas que transitan a diario, especialmente este último fin de semana.

En una entrevista realizada en FM Calden, Carlos Muñoz, coordinador del Centro de Frontera Pino Hachado, habló sobre los problemas que enfrentan los usuarios del paso, especialmente en lo que respecta a las condiciones de los baños. Con la creciente afluencia de personas que cruzan por el paso internacional, Muñoz reconoció que las instalaciones no son suficientes para cubrir las necesidades de los viajeros.

“Cuando asumí la coordinación, había solo dos baños funcionando, y eran los primeros que los viajeros usaban al ingresar desde Argentina hacia Chile. Este año, hemos logrado habilitar dos baños más, lo que ha aliviado un poco la situación, pero aún así no son suficientes para la cantidad de personas que atraviesan el paso”, explicó Muñoz.

El coordinador también señaló que las condiciones de los baños no son las más ideales debido a la falta de infraestructura adecuada. “Estos baños no son eficientes para un centro de frontera. La humedad, especialmente en invierno, hace que los pisos de aglomerado se deterioren rápidamente. A pesar de los esfuerzos por mantenerlos, no hemos podido hacer mucho más”, comentó.

A lo largo de los últimos años, el paso internacional Pino Hachado ha experimentado un aumento considerable en el número de personas que transitan por él, lo que ha generado presión sobre las instalaciones existentes. Muñoz reconoció que, a pesar de los trabajos de mantenimiento realizados en 2020, el paso no ha experimentado una ampliación significativa para adaptarse a la creciente demanda.

“Este paso tiene muchos años, y aunque se han hecho reparaciones, en realidad no ha habido una expansión de la infraestructura. Las reparaciones han sido más bien para mantener lo que ya existía, pero el aumento de personas que cruzan por aquí ha dejado a las instalaciones obsoletas”, explicó.

A pesar de estas dificultades, Muñoz aseguró que se sigue trabajando para mejorar las condiciones y ofrecer un servicio más eficiente. Sin embargo, insistió en que se necesita una inversión significativa en infraestructura para que el centro de frontera pueda hacer frente al alto volumen de tráfico que recibe.

“La falta de espacio y la antigüedad del centro hacen que, en momentos de alta demanda, el paso se vuelva prácticamente obsoleto. Este es un tema que hemos abordado en reuniones con otros referentes, y es algo que necesitamos resolver con urgencia”, concluyó el coordinador.