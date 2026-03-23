​Nadó 800 metros para salvar su vida: se incendió su lancha en el Nahuel Huapi 

Una lancha que navegaba por el lago Nahuel Huapi se quemó por completo debido a un desperfecto eléctrico en el motor y su único ocupante nadó unos 800 metros hasta la costa de Bariloche para salvar su vida.

El dramático episodio ocurrió alrededor de las cinco y media de la tarde del domingo en el lago Nahuel Huapi, a la altura de la Península San Pedro.

Península San Pedro. Fuente (Facebook)

De acuerdo con lo informado por La Angostura Digital, el joven que iba al mando de la lancha observó una columna de humo que salía del motor. Cuando destapó el compartimento, se produjo una explosión que le provocó quemaduras leves en el rostro.

La explosión fue seguida del fuego que avanzó rápido por toda la estructura de la lancha. El tripulante se colocó unas patas de rana y nadó sin descanso hasta la costa, distante a unos 800 metros.

Así se veía el incendio de la lancha desde la costa. Fuente: (El Cordillerano)

Unos kayakistas que se encontraban no muy lejos pidieron ayuda a una embarcación cercana mientras una lancha de Prefectura socorrió al joven y se dirigió al lugar del siniestro.

Mientras era asistido por las quemaduras en el rostro, el joven observó cómo su lancha se partía en dos y se hundía por completo. Sólo algunas partes, entre ellas el tanque de combustible quedaron a flote sobre el espejo de agua.

La lancha se destruyó por completo en cuestión de pocos minutos. Fuente (ANBariloche)

Las causas del incendio no pudieron, por el momento, ser determinadas. El episodio causó preocupación en la zona y colocó el foco en las medidas de seguridad y el mantenimiento de las embarcaciones que se deben adoptar antes de salir a navegar.