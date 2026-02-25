​Murió un hombre de 55 años tras descompensarse mientras practicaba kitesurf en San Antonio Oeste 

Un hombre de 55 años, oriundo de General Roca, falleció en San Antonio Oeste tras descompensarse luego de practicar kitesurf frente al sector del Club Náutico San Antonio Oeste; pese a ser asistido y trasladado al hospital local, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio.

Un hombre de 55 años murió este lunes luego de descompensarse mientras practicaba kitesurf en el mar, en la ciudad de San Antonio Oeste. A pesar de haber recibido asistencia inmediata y ser trasladado con vida al hospital local, falleció minutos después tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El episodio ocurrió frente al Club Náutico

El hecho se registró el 23 de febrero, frente al Club Náutico San Antonio Oeste, en un sector conocido como el “Arbolito de Salas”. Según informaron medios locales, el deportista se encontraba realizando la actividad cuando salió del agua y, ya en la playa, comenzó a sentirse mal.

Asistencia inmediata y traslado de urgencia

Personas que estaban en el lugar, junto a otros practicantes de kitesurf, acudieron rápidamente para asistirlo y dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron efectivos policiales y personal de salud, quienes dispusieron su traslado urgente al hospital de la ciudad.

Falleció tras un paro cardiorrespiratorio

El hombre ingresó al nosocomio con signos vitales, pero poco después sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pese a los intentos de reanimación realizados por el equipo médico, se confirmó su fallecimiento minutos más tarde.

La víctima era oriunda del Alto Valle

De acuerdo a la información oficial, la persona fallecida era oriunda de General Roca, en el Alto Valle rionegrino, y se encontraba en la zona realizando actividades deportivas.

Intervención policial y actuación judicial

En el lugar del hecho intervino personal policial, mientras que las autoridades judiciales competentes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del deceso y descartar otras hipótesis.

El caso generó conmoción entre los presentes y volvió a poner el foco en la importancia de la prevención y los controles médicos al momento de realizar actividades deportivas en el mar.