​Murió un fotógrafo de Allen mientras cubría una carrera en la zona de bardas de Roca 

Un fotógrafo de 56 años falleció este domingo tras sufrir una descompensación mientras trabajaba en la cobertura de una competencia deportiva en la zona de bardas de General Roca. A pesar de la rápida asistencia médica y las maniobras de reanimación, ingresó sin vida al hospital López Lima.

Un trágico episodio conmocionó este domingo a la comunidad deportiva del Alto Valle luego de que un fotógrafo oriundo de Allen falleciera mientras realizaba la cobertura de una carrera desarrollada en la zona de bardas de General Roca.

Según las primeras informaciones, el hombre, de 56 años, no participaba de la competencia como corredor, sino que se encontraba trabajando con su cámara registrando imágenes del evento.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 en el sector conocido como la “zona del Gauchito”, ubicado a unos tres kilómetros al sur de la Ruta Provincial 6, en el área denominada como el “segundo cañadón”.

De acuerdo con lo informado por uno de los organizadores de la prueba, el fotógrafo se encontraba detenido tomando fotografías cuando sufrió una repentina descompensación y cayó en el lugar.

La directora del hospital Francisco López Lima confirmó que el hombre “estaba parado sacando fotos y se descompensó”, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia dispuesto para este tipo de competencias.

Personal del SIARME, que se encontraba cubriendo preventivamente el evento, acudió rápidamente y comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Los esfuerzos continuaron durante todo el traslado hacia el hospital, donde el paciente ingresó sin signos vitales y no respondió a los procedimientos médicos.

Desde el centro de salud confirmaron que, pese al trabajo sostenido del equipo médico, no fue posible revertir el cuadro.

Tras constatarse el fallecimiento, se dio intervención a la fiscalía de turno, que aguardaba los resultados de la autopsia correspondiente para determinar con precisión las causas del deceso.

La noticia generó profundo pesar entre organizadores, participantes y allegados al ámbito deportivo regional, donde el fotógrafo era reconocido por su permanente labor en la cobertura de distintas competencias y eventos sociales del Alto Valle.

AN Roca