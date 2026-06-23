​Murió la mujer que había sido diagnosticada con hantavirus en Bariloche 

La mujer permanecía internada en terapia intensiva en Bariloche tras ser diagnosticada con hantavirus. Las autoridades activaron el protocolo epidemiológico.

Una mujer que había sido diagnosticada con hantavirus en San Carlos de Bariloche falleció este lunes luego de permanecer varios días internada en estado crítico en el Hospital Zonal de la ciudad.

La paciente se encontraba alojada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), bajo asistencia respiratoria mecánica, debido al rápido agravamiento de su cuadro clínico. La noticia fue confirmada oficialmente por las autoridades del centro de salud, que expresaron sus condolencias a la familia.

El caso había generado preocupación en la comunidad debido a que la mujer era la esposa de un hombre que había contraído la enfermedad unas semanas antes y que logró recuperarse tras recibir tratamiento médico.

Una evolución clínica que encendió las alarmas

Según se informó, la mujer había cumplido el período de aislamiento preventivo de 21 días establecido para los contactos estrechos de casos confirmados de hantavirus, sin manifestar síntomas durante ese tiempo.

Sin embargo, días después de finalizar la vigilancia epidemiológica comenzó a presentar un cuadro que inicialmente fue interpretado como una posible infección urinaria. Con el paso de las horas aparecieron síntomas compatibles con hantavirus, entre ellos fiebre, dolores musculares intensos y tos.

Ante la evolución del cuadro, el equipo médico activó los protocolos correspondientes y ordenó estudios específicos que finalmente confirmaron la presencia del virus.

Pese a los esfuerzos realizados por los profesionales de salud y al tratamiento intensivo recibido, la paciente sufrió un rápido deterioro clínico que derivó en su fallecimiento.

Se reforzó el seguimiento epidemiológico

Tras la confirmación del caso, el Área de Epidemiología del Hospital Zonal Bariloche y las autoridades sanitarias de Río Negro pusieron en marcha el protocolo de control de foco para minimizar riesgos y detectar posibles nuevos contagios.

Las tareas incluyen el seguimiento de contactos estrechos, la reconstrucción de los movimientos recientes de la paciente y la evaluación de eventuales cadenas de transmisión.

Desde el Hospital Zonal señalaron que el trabajo de vigilancia epidemiológica continuará durante los próximos días con el objetivo de monitorear la situación sanitaria y prevenir nuevos casos.

La importancia de la detección temprana

El fallecimiento vuelve a poner el foco sobre la circulación del hantavirus en la región andina, donde históricamente se han registrado casos de esta enfermedad transmitida principalmente por el contacto con secreciones o excrementos de roedores silvestres infectados.

Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de consultar de manera inmediata ante la aparición de síntomas compatibles, especialmente para quienes viven o realizan actividades en zonas rurales, boscosas o donde existe presencia de roedores.

La detección precoz y el seguimiento médico oportuno continúan siendo herramientas fundamentales para mejorar las posibilidades de tratamiento frente a una enfermedad que puede evolucionar rápidamente y provocar cuadros graves.