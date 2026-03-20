​Murió el exjefe de la Policía de Río Negro Víctor Cufré 

Tenía 73 años y padecía una enfermedad terminal. Había sido condenado por la represión en Bariloche en 2010 y ya había cumplido su pena.

Víctor Cufré, exjefe de la Policía de Río Negro y exsecretario de Seguridad durante la gestión de Miguel Sáiz, murió a los 73 años en su domicilio de General Roca, donde atravesaba una enfermedad terminal. Sus restos fueron velados en la ciudad.

A lo largo de su carrera, ocupó cargos clave dentro de la estructura policial en el Alto Valle, como la conducción de la Regional Segunda y la Comisaría Tercera, hasta llegar a la jefatura de la fuerza provincial. Posteriormente, fue designado secretario de Seguridad.

Su paso por la función pública quedó marcado por la represión ocurrida en Bariloche en junio de 2010. En ese contexto, tras el asesinato del adolescente Diego Bonefoi en un caso de gatillo fácil, se produjeron protestas durante las cuales murieron Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas.

Por estos hechos, Cufré fue condenado a cuatro años de prisión, sentencia que quedó firme tras ser confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue detenido en febrero de 2022 y permaneció más de un año y medio en prisión hasta acceder al beneficio de la domiciliaria por su edad. En el último tiempo, ya había cumplido la condena.

Su nombre también estuvo vinculado a otras causas resonantes en la provincia. Entre ellas, la investigación por el femicidio de Otoño Uriarte, donde se mencionó la existencia de una comisión paralela que habría actuado sin orden judicial.

Además, en Cipolletti fue llevado a juicio por haber autorizado la salida de un detenido para una celebración de Año Nuevo en el marco de la causa por el homicidio de la bioquímica Ana Zerdán. En ese proceso, tanto Cufré como los otros imputados resultaron absueltos.

Tras conocerse su fallecimiento, ex compañeros y allegados lo despidieron públicamente, destacando su trayectoria dentro de la institución policial.