​Murió el empresario Carlos Isla a los 66 años 

El reconocido referente de la construcción en General Roca falleció este domingo en Cipolletti, tras una prolongada lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Dejó una huella marcada por el crecimiento empresarial, la generación de empleo y un fuerte compromiso solidario con su comunidad.

El empresario roquense Carlos Eugenio “Archi” Isla murió este domingo a las 8 de la mañana a los 66 años, apenas un día después de haber celebrado su cumpleaños. Desde 2017 enfrentaba la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa poco frecuente que fue deteriorando progresivamente su salud.

El deceso se produjo en su domicilio de Cipolletti y sus restos serán despedidos este lunes 4 de mayo, entre las 11 y las 16 horas, en el cementerio parque de General Roca.

Isla fue una figura clave en el desarrollo del sector de la construcción en el Alto Valle. A lo largo de los años logró transformar un corralón familiar en una empresa de gran escala, con sede central en General Roca y presencia en distintas ciudades como Cipolletti, Neuquén, Cutral Co, Centenario y Villa Regina.

Su perfil empresarial estuvo marcado por la cercanía con los clientes y una fuerte ética de trabajo. Quienes lo conocieron destacan su trato directo, su austeridad y su compromiso incluso en contextos económicos adversos.

Padre de cuatro hijos —Santiago, Eugenia, Conrado y Juan Ignacio—, en los últimos años había comenzado a delegar responsabilidades dentro de la empresa debido al avance de su enfermedad. Conrado asumió como CEO, mientras que Eugenia tomó el control del área financiera.

Más allá de su faceta empresarial, Isla dejó una profunda huella en el ámbito social. En el barrio Alta Barda impulsó la creación de un comedor comunitario que hoy asiste diariamente a unos 50 niños y adolescentes, brindando no solo alimentación sino también contención y actividades recreativas.

El espacio, sostenido actualmente por la empresa familiar, se convirtió en un punto de referencia para muchas familias vulnerables de la zona, en línea con una convicción que él mismo expresaba: devolverle a la comunidad parte de lo recibido.