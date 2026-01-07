​Murió Astrid, la única sobreviviente del accidente en Entre Ríos que mató a su familia 

Se confirmó el fallecimiento de Astrid Raquel Martínez, de 17 años, quien había sobrevivido al trágico siniestro vial en Entre Ríos en el que murieron su madre, sus dos hermanas y su tío. La joven luchó varios días por su vida tras escapar del auto envuelto en llamas y recibir atención médica de urgencia.

Roca.- Este miércoles se confirmó la muerte de Astrid Raquel Martínez, la única sobreviviente del trágico accidente vial ocurrido días atrás en Entre Ríos, que cobró la vida de su madre, Nora del Carmen, sus hermanas Omaira Ruth y Gabriela Liz, y su tío David, todos oriundos de General Roca. La noticia fue comunicada por la comunidad del ESRN N.º 1, institución educativa donde asistían dos de las hermanas.

La lucha por sobrevivir

La joven de 17 años logró escapar del auto envuelto en llamas tras el siniestro y pedir ayuda a transeúntes que la trasladaron de urgencia a un centro de salud. Debido a la gravedad de sus heridas, Astrid fue derivada al Hospital San Martín de Paraná, donde permaneció internada varios días.

“Tras días de una lucha heroica, Astrid nos ha dejado para reunirse con sus hermanas, su madre y su tío. No hay palabras suficientes para abrazar tanto dolor, pero nos queda el consuelo de haber estado unidos por ella hasta el último momento”, expresaron desde la institución educativa.

Mensaje de la escuela y la comunidad

Desde el ESRN N.º 1 enviaron un mensaje de contención a estudiantes y familias: “Queremos que sepan que no se encuentran solos en su pesar. La distancia de las vacaciones no rompe el lazo que nos une como escuela. Les abrazamos a la distancia y les invitamos a recordar la dulzura y sensibilidad que ellas siempre brindaron”.

También agradecieron a la Red de Familias, a los medios de comunicación y a las autoridades locales por su apoyo y celeridad en cada gestión necesaria para acompañar a la familia de las víctimas.

Un hecho que conmocionó a la región

El accidente vial y la posterior muerte de Astrid generaron un profundo impacto en la comunidad de Entre Ríos y de General Roca, destacando la fragilidad de la vida y la importancia de la solidaridad en momentos de tragedia. La joven pasó de ser una heroína por sobrevivir a convertirse en otra víctima de este trágico siniestro, dejando un hondo pesar entre familiares, amigos y vecinos.