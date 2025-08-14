​Municipalidad deberá pagar reparación por casa hundida 

Un fallo judicial responsabilizó a la comuna de Villa Regina por filtraciones que dañaron una vivienda y hundieron el piso.

Una pareja de Villa Regina logró que la Justicia responsabilice a la Municipalidad por los daños ocasionados en su vivienda debido a filtraciones de agua. El piso de la casa se hundió, las puertas se desajustaron y aparecieron grietas en las paredes, producto de un caño roto ubicado en la vereda de la propiedad vecina.

El fuero Contencioso Administrativo de Roca hizo lugar a la demanda presentada por la familia, ordenando al municipio cubrir los gastos de reparación de la vivienda y los costos extrapatrimoniales. En cambio, se rechazó la misma acción contra el Sindicato Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén, propietarios de la casa lindante, por no haber tenido intervención en el daño.

Desde un primer momento, la familia notificó a Obras Públicas de la Municipalidad sobre las filtraciones. Tras inspecciones, se descubrió la ruptura del caño y la ausencia de una llave de corte. Una vez instalada la llave, se rompió la calle para descartar nuevas filtraciones.

Un informe técnico de una arquitecta confirmó que el deterioro de la vivienda fue consecuencia de una pérdida de agua sostenida en el tiempo. El juzgado determinó que la Municipalidad incurrió en omisión de mantenimiento de la caja de corte de agua, lo que derivó en filtraciones prolongadas que socavaron la estructura del suelo bajo la vivienda.

La resolución judicial se basó en la figura de “falta de servicio”, considerando que el municipio no cumplió con sus obligaciones de control y mantenimiento del sistema de agua potable, generando daños directos y comprobables a la propiedad.