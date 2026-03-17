​Multas de hasta $7 millones por veredas en mal estado: Cipolletti refuerza controles a frentistas 

Las sanciones alcanzan a propietarios que tengan aceras deterioradas, sucias, con escombros o que impidan el paso de peatones. La multa puede llegar a 5000 SAM según el Código de Faltas.

Cipolletti.- En el marco del plan de reordenamiento urbano, el municipio intensificó las intimaciones y multas a propietarios frentistas que tengan veredas en mal estado o que dificulten el tránsito peatonal.

Las sanciones alcanzan a quienes no tengan las aceras construidas, presenten deterioro, acumulen escombros o materiales de obra, o mantengan las veredas sucias u obstruidas, impidiendo el paso de las personas.

Según establece el Código de Edificación, Ordenanza 210 en su artículo 59, en todas las calles donde exista cordón cuneta es obligación de los propietarios construir las veredas y mantenerlas en buen estado de conservación y limpieza.

Multas automáticas y sanciones económicas

Desde el municipio informaron que la multa es automática en caso de incumplimiento y se aplica junto con las tasas municipales.

Además, el Juzgado Municipal indicó que la falta de construcción, reparación o mantenimiento de las veredas puede ser sancionada con multas que van de 400 a 5000 Sanción Administrativa Municipal (SAM), de acuerdo al Código de Faltas 513/24.

La SAM se utiliza como unidad de medida para las sanciones y está vinculada al valor del litro de nafta súper.

Actualmente el valor de la unidad es de $1400, actualizado en febrero de 2026, por lo que las multas pueden alcanzar cerca de $7 millones.

Control sobre materiales de obra en la vía pública

Desde la Dirección General de Desarrollo Territorial y la Secretaría de Servicios Públicos también recordaron que continúan las notificaciones a vecinos que tengan bolsones de materiales o escombros en la vía pública.

Esta situación está contemplada en el artículo 130 del Código de Faltas, que sanciona la ocupación del espacio público con materiales de construcción, máquinas o residuos de obras fuera de los límites autorizados.

En estos casos, las multas pueden ir de 50 a 5000 SAM, y además incluir comiso, traslado de materiales o incluso demolición, según determine la autoridad municipal.