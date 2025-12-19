​Mujer policía fue asaltada mientras patrullaba: será indemnizada con $4 millones 

Una mujer policía de Viedma fue asaltada mientras patrullaba el barrio Santa Clara en diciembre, sufriendo lesiones físicas y un trastorno por estrés postraumático crónico. La Cámara Laboral de Viedma determinó que su incapacidad laboral es del 28% y condenó a la aseguradora ART a pagar $4 millones en concepto de indemnización.

El hecho ocurrió en diciembre, cerca del Chango Más en el barrio Santa Clara, cuando la agente policial fue abordada por dos personas armadas que intentaron sustraerle su arma reglamentaria y pertenencias personales.

Al negarse, la mujer fue golpeada, arrojada al piso y arrastrada varios metros, mientras los agresores lograban escapar con su arma. Como consecuencia, sufrió lesiones en una mano, codo y rodilla, además de un fuerte impacto emocional que afectó su desempeño laboral y su vida personal.

Tratamiento y controversia administrativa

La ART brindó asistencia médica, tratamiento psicológico y licencias laborales, pero posteriormente otorgó el alta médica. En agosto de 2023, la Comisión Médica N.º 18 de Viedma reconoció una incapacidad del 6%, cifra con la que la trabajadora no estuvo de acuerdo, por lo que inició un proceso judicial para revisar el grado de incapacidad.

La aseguradora argumentó que había cumplido con todas las obligaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo y pidió aplicar estrictamente el baremo y el listado de enfermedades profesionales.

Pericia confirma trastorno por estrés postraumático

Durante el juicio, la pericia médica determinó que la policía sufre un trastorno por estrés postraumático crónico vinculado directamente al asalto. Los síntomas incluyen:

Reexperimentación del trauma

Hipervigilancia

Trastornos del sueño

Ansiedad

Deterioro funcional incompatible con tareas operativas y portación de armas

El informe concluyó que la afectación psíquica es significativa y limita gravemente la capacidad laboral de la trabajadora.

Cámara Laboral confirma indemnización

Los jueces de la Cámara Laboral de Viedma remarcaron que el incidente ocurrió en un contexto propio del riesgo laboral, y que la pericia médica tenía plena validez probatoria. Por ello, reconocieron una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 28%.

Finalmente, la aseguradora fue condenada a pagar $4 millones en concepto de indemnización, considerando tanto el daño físico como el psíquico derivado del ataque.

Impacto y precedentes

El fallo subraya la importancia de reconocer los daños psíquicos como consecuencia directa de hechos violentos en el ejercicio de funciones policiales, estableciendo un precedente para futuros casos de accidentes laborales con componente traumático.