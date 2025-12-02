​Modernizarán 13 aeropuertos con una inversión de más de USD 500 millones 

El Gobierno Nacional anunció un plan de obras que alcanzará a 13 aeropuertos de 11 provincias

El Gobierno Nacional avanzará en un plan de modernización de 13 aeropuertos del país, a través de una articulación público-privada entre el ORSNA y Aeropuertos Argentina. La inversión total supera los 500 millones de dólares e implica la ejecución de 15 obras de infraestructura en terminales aéreas de 11 provincias.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien destacó que las intervenciones forman parte de una estrategia federal para mejorar la conectividad y acompañar el crecimiento del tráfico aerocomercial. Las obras contemplan ampliaciones de terminales, modernización de pistas, renovación de áreas de preembarque y nuevas plataformas operativas.

Los aeropuertos incluidos en esta etapa son Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Río Grande, Río Gallegos, Formosa y San Rafael.

En todos ellos se ejecutarán obras orientadas a mejorar la seguridad operativa y elevar los estándares de calidad del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

Desde el Ejecutivo remarcaron que este plan acompaña la política de Cielos Abiertos impulsada por el presidente Javier Milei, que habilitó la llegada de nuevos operadores y un crecimiento de la oferta aérea en el interior del país. “La modernización aeroportuaria es clave para consolidar la expansión del sector”, indicaron.

Obras en ejecución

Ezeiza: construcción de una terminal única de carga, adecuación del rodaje Golf y nuevo anillo de balizamiento.

construcción de una terminal única de carga, adecuación del rodaje Golf y nuevo anillo de balizamiento. Aeroparque: ampliación del hall de check-in, mejoras en controles de seguridad domésticos (etapa 2) y nueva plataforma norte.

ampliación del hall de check-in, mejoras en controles de seguridad domésticos (etapa 2) y nueva plataforma norte. Salta: ampliación y readecuación de la terminal.

ampliación y readecuación de la terminal. Iguazú: habilitación del nuevo preembarque internacional.

habilitación del nuevo preembarque internacional. Resistencia: ampliación y modernización de la terminal.

ampliación y modernización de la terminal. Tucumán: ampliación de terminal.

ampliación de terminal. Córdoba: ampliación del hall de check-in, expansión de la terminal y actualización del sistema de gestión de equipaje (BHS).

ampliación del hall de check-in, expansión de la terminal y actualización del sistema de gestión de equipaje (BHS). Bariloche: nuevo sistema de balizamiento.

nuevo sistema de balizamiento. Mendoza: ampliación de la terminal.

ampliación de la terminal. Río Grande: rehabilitación de pista y balizamiento.

rehabilitación de pista y balizamiento. Río Gallegos: rehabilitación de pista y balizamiento.

rehabilitación de pista y balizamiento. Formosa: nueva terminal de pasajeros.

nueva terminal de pasajeros. San Rafael: ampliación y readecuación de terminal.

Obras finalizadas durante el año

En 2025 ya se completaron más de diez obras, con una inversión de USD 156 millones, en los aeropuertos de San Juan, Viedma, Comodoro Rivadavia, Termas de Río Hondo, Río Cuarto, Aeroparque y Ezeiza. Entre ellas se destacan nuevas terminales, rehabilitación de pistas, sistemas de balizamiento y remodelaciones de áreas operativas.

Con estas intervenciones, el Gobierno busca consolidar una red aeroportuaria más moderna, eficiente y preparada para el crecimiento sostenido del sector aerocomercial argentino.